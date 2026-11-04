Трамп после поражения республиканцев на выборах созвал журналистов на стройплощадку бального зала

В среду президент США Дональд Трамп выступил с обширными комментариями, посвященными не сокрушительному поражению Республиканской партии на промежуточных выборах, а оправданию строительства им огромного бального зала в Белом доме.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.

Трамп пригласил журналистов на просторную строительную площадку и почти 20 минут рассказывал о строительном проекте, не упоминая о сокрушительных поражениях республиканцев по всей стране, произошедших накануне.

"Это сооружение, подобного которому ещё нигде не видели", – сказал Трамп, прежде чем понаблюдать, как строители устанавливают, по его словам, последнюю балку проекта, и даже поставил на ней свою подпись.

Изначально в расписании президента не было никаких публичных мероприятий, но он созвал журналистов в последнюю минуту. Он также кратко ответил на вопрос о выборах, настаивая: "Если бы я баллотировался, я бы победил".

Он отметил, что во время серии предвыборных митингов, которые он проводил накануне выборов, его сторонники проявляли к нему большую любовь, которую "мы не смогли передать кандидатам".

Постоянное пристальное внимание Трампа к строительному проекту возникло на фоне того, что избиратели на промежуточных выборах заявили, что, по их мнению, во время кампании этого года он сосредоточивался на неверных вопросах.

Согласно опросу AP Voter Poll, около двух третей избирателей заявили, что у Трампа неверные приоритеты, – и подавляющее большинство этих избирателей поддержало кандидатов-демократов в Палату представителей. Примерно одна треть избирателей заявила, что у Трампа правильные приоритеты.

Даже когда Трамп уклонялся от ответственности за итоги выборов, он использовал ряд поздних предвыборных митингов, чтобы умолять сторонников представить, будто он был в избирательном бюллетене.

Как известно, на промежуточных выборах в Конгресс США Республиканская партия президента Дональда Трампа потеряла большинство в обеих палатах Конгресса.

Трамп заявил, что признает результаты выборов, и выразил готовность сотрудничать с демократическим большинством в Конгрессе.

Напомним, Трамп запустил реализацию проекта бального зала в конце лета 2025 года. Сначала он заявлял, что перестройка "не повлияет на нынешнее здание", а затем снес всё Восточное крыло.

Стоимость бального зала постоянно росла – от 200 млн долларов до последней оценки в 400 млн долларов.