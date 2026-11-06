Во Франции готовятся задействовать 70 тысяч правоохранителей во время протестов 7 ноября

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес объявил, что правительство мобилизует 70 000 сотрудников правоохранительных органов для поддержания порядка во время общенациональных протестов, запланированных на субботу, 7 ноября.

Его заявление цитирует BFMTV, пишет "Европейская правда".

Глава МВД заявил, что французское правительство будет придерживаться того же перечня мер безопасности, что и во время протестов в четверг. Правительственный план по поддержанию порядка предусматривает привлечение 70 тысяч полицейских и многочисленные предварительные проверки, в частности на дорогах и на вокзалах.

"Ситуация несколько отличается от вчерашней, поскольку мы получили меньше заявлений от представительных профсоюзных организаций. Есть определенное количество зарегистрированных маршей, но в основном это призывы к собраниям. Не всегда есть четкий организатор, что создает больший риск", – отметил Нуньес.

Напомним, национальный союз студентов Франции призвал к новым массовым демонстрациям на этой неделе из-за отсутствия реакции правительства на их требования.

Во время самых масштабных протестов 17 октября во Франции наблюдались многочисленные случаи насилия и мародерства. В частности, в городе Лимож сгорело здание мэрии, которое подожгли демонстранты. Число задержанных по стране в результате масштабных протестов превысило 2 тысячи человек.

Исполнительная власть Франции ранее признала недостатки в прогнозировании масштабов акций 17 октября, а Нуньес оказался под шквалом критики за неудачные попытки правоохранителей остановить нарушителей.