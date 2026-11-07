Зеленський про стрілянину у Кракові: шокуючий злочин

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття польській стороні у зв’язку із смертельною стріляниною у центрі Кракова, яка сталась 7 листопада.

Як повідомляє "Європейська правда", про це український президент написав у своєму Х.

Зеленський назвав стрілянину у Кракові "шокуючим злочином".

"У Кракові стався шокуючий злочин. Від імені українського народу та від себе особисто висловлюю щирі співчуття родинам і близьким загиблих. Ніщо не може виправдати цей напад, і ми впевнені, що винний понесе покарання", – зазначив він.

Президент висловив солідарність з Польщею та польським народом.

"Бажаємо сил і якнайшвидшого одужання постраждалим та всім, кого торкнулася ця трагедія. Україна солідарна з Польщею та польським народом. Люди мають право на безпеку", – додав він.

Як повідомляли, стрілянина сталась на центральній площі Ринок у Кракові.

Зазначалось водій автомобіля в’їхав на головну площу міста та відкрив вогонь. За останніми даними, внаслідок стрілянини загинуло п’ятеро осіб, ще кілька десятків були поранені.

Польський прем’єр Дональд Туск заявив, що міністр внутрішніх справ постійно інформує його про ситуацію в Кракові після інциденту.