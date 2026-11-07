Зеленский о стрельбе в Кракове: шокирующее преступление

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования польской стороне в связи со стрельбой со смертельным исходом в центре Кракова, произошедшей 7 ноября.

Как сообщает "Европейская правда", об этом украинский президент написал в своем Х.

Зеленский назвал стрельбу в Кракове "шокирующим преступлением".

"В Кракове произошло шокирующее преступление. От имени украинского народа и от себя лично выражаю искренние соболезнования семьям и близким погибших. Ничто не может оправдать это нападение, и мы уверены, что виновный понесет наказание", – отметил он.

Президент выразил солидарность с Польшей и польским народом.

"Желаем сил и скорейшего выздоровления пострадавшим и всем, кого коснулась эта трагедия. Украина солидарна с Польшей и польским народом. Люди имеют право на безопасность", – добавил он.

Как сообщалось, стрельба произошла на центральной площади Рынок в Кракове.

Отмечалось, что водитель автомобиля въехал на главную площадь города и открыл огонь. По последним данным, в результате стрельбы погибли пять человек, еще несколько десятков были ранены.

Польский премьер Дональд Туск заявил, что министр внутренних дел постоянно информирует его о ситуации в Кракове после инцидента.