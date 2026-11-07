Зеленский о стрельбе в Кракове: шокирующее преступление
Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования польской стороне в связи со стрельбой со смертельным исходом в центре Кракова, произошедшей 7 ноября.
Как сообщает "Европейская правда", об этом украинский президент написал в своем Х.
Зеленский назвал стрельбу в Кракове "шокирующим преступлением".
"В Кракове произошло шокирующее преступление. От имени украинского народа и от себя лично выражаю искренние соболезнования семьям и близким погибших. Ничто не может оправдать это нападение, и мы уверены, что виновный понесет наказание", – отметил он.
Президент выразил солидарность с Польшей и польским народом.
"Желаем сил и скорейшего выздоровления пострадавшим и всем, кого коснулась эта трагедия. Украина солидарна с Польшей и польским народом. Люди имеют право на безопасность", – добавил он.
Как сообщалось, стрельба произошла на центральной площади Рынок в Кракове.
Отмечалось, что водитель автомобиля въехал на главную площадь города и открыл огонь. По последним данным, в результате стрельбы погибли пять человек, еще несколько десятков были ранены.
Польский премьер Дональд Туск заявил, что министр внутренних дел постоянно информирует его о ситуации в Кракове после инцидента.