Туск скликає термінову нараду через стрілянину у Кракові

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск вирушає в Краків, де у суботу вдень сталась смертельна стрілянина.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у себе в Х написав речник польського уряду Адам Шлапка.

Він зазначив, що у Кракові Туск проведе термінову нараду з міністрами і керівниками спецслужб.

"О 21:45 у Кракові відбудеться нарада прем’єр-міністра Дональда Туска з міністрами та представниками служб", – поінформував Шлапка.

Він також запевнив, що всі обставини цього злочину будуть з’ясовані.

Як повідомляли, стрілянина сталась на центральній площі Ринок у Кракові.

Наразі відомо про шістьох загиблих. Крім того, 12 поранених перебувають у критичному стані.

Зазначалось водій автомобіля в’їхав на головну площу міста та відкрив вогонь.

Журналісти з’ясували, що злочинець стріляв з гвинтівки AR-15 і був одягнений у камуфляжну форму.