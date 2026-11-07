Туск созывает экстренное совещание в связи со стрельбой в Кракове
Премьер-министр Польши Дональд Туск отправляется в Краков, где в субботу днём произошла стрельба со смертельным исходом.
Как сообщает "Европейская правда", об этом в своём аккаунте в Х написал пресс-секретарь польского правительства Адам Шлапка.
Он отметил, что в Кракове Туск проведет экстренное совещание с министрами и руководителями спецслужб.
"В 21:45 в Кракове состоится совещание премьер-министра Дональда Туска с министрами и представителями спецслужб", – сообщил Шлапка.
Он также заверил, что все обстоятельства этого преступления будут выяснены.
Как сообщалось, стрельба произошла на центральной площади Рынок в Кракове.
На данный момент известно о шести погибших. Кроме того, 12 раненых находятся в критическом состоянии.
Отмечалось, что водитель автомобиля въехал на главную площадь города и открыл огонь.
Журналисты выяснили, что преступник стрелял из винтовки AR-15 и был одет в камуфляжную форму.