Трамп запропонував посаду речника Білого дому главі спортивної організації UFC

Президент США Дональд Трамп заявив у суботу, що запропонував посаду прессекретаря Білого дому своєму другові та керівнику Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Дейні Вайту.

Про це він написав у своїй мережі Truth Social, передає "Європейська правда".

Трамп, перебуваючи у своєму гольф-клубі у Флориді, опублікував у соціальних мережах заяву про пропозицію "Великому Дейні Вайту, жорстокому бійцю та воїну" стати головним речником Білого дому.

Сам Вайт, відповідаючи на запитання про цю заяву Трампа, сказав, що планує полетіти до Вашингтона та зустрітися з президентом у понеділок.

У своєму дописі Трамп зазначив, що попросив главу UFC привести з собою кількох бійців як "помічників".

"Нам потрібні ці люди, щоб захистити нас від божевільної лівиці. Дейна стане прессекретарем, як ніхто інший. Дейно, будь ласка, прийми цю посаду!", – йшлося у його дописі на Truth Social.

Джерело, знайоме з цим питанням, заявило CNN, що генеральний директор UFC відмовився від незвичної пропозиції Трампа.

Заява президента США з’явилася в той час, коли Білий дім переживає період серйозних змін і бореться з глибокими втратами своєї партії на проміжних виборах до Конгресу.

Трамп у п’ятницю повідомив, що керівниця адміністрації Сьюзі Вайлз залишає свою посаду, а її місце займе заступник керівника адміністрації Стівен Міллер.

Нагадаємо, 9 жовтня Кеті Захарія, консервативна коментаторка, яка короткий час працювала в Міністерстві внутрішньої безпеки США, була обрана наступною речницею Білого дому.

Втім, після першого брифінгу для преси західні ЗМІ звернули увагу на некомпетентність Захарії. А 16 жовтня нову прессекретарку американського президента звільнили після кількох днів на посаді.