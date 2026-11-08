Трамп предложил должность пресс-секретаря Белого дома главе спортивной организации UFC

Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что предложил должность пресс-секретаря Белого дома своему другу и руководителю Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйне Уайту.

Об этом он написал в своей сети Truth Social, передает "Европейская правда".

Трамп, находясь в своем гольф-клубе во Флориде, опубликовал в социальных сетях заявление о предложении "Великому Дэйне Уайту, жестокому бойцу и воину" стать главным пресс-секретарем Белого дома.

Сам Уайт, отвечая на вопрос об этом заявлении Трампа, сказал, что планирует полететь в Вашингтон и встретиться с президентом в понедельник.

В своем посте Трамп отметил, что попросил главу UFC привести с собой нескольких бойцов в качестве "помощников".

"Нам нужны эти люди, чтобы защитить нас от сумасшедших левых. Дэйна станет пресс-секретарем, как никто другой. Дэйна, пожалуйста, прими эту должность!", – говорилось в его посте на Truth Social.

Источник, знакомый с этим вопросом, заявил CNN, что генеральный директор UFC отказался от необычного предложения Трампа.

Заявление президента США появилось в то время, когда Белый дом переживает период серьезных перемен и борется с глубокими потерями своей партии на промежуточных выборах в Конгресс.

Трамп в пятницу сообщил, что глава администрации Сьюзи Уайлз покидает свой пост, а её место займет заместитель главы администрации Стивен Миллер.

Напомним, 9 октября Кэти Захария, консервативная комментатор, которая недолгое время работала в Министерстве внутренней безопасности США, была избрана следующей пресс-секретарем Белого дома.

Впрочем, после первого брифинга для прессы западные СМИ обратили внимание на некомпетентность Захарии. А 16 октября новую пресс-секретаря американского президента уволили после нескольких дней пребывания в должности.