ЗМІ: нову речницю Трампа звільнили з посади менш ніж за тиждень

Нову прессекретарку американського президента Дональда Трампа, Кеті Захарію, звільнили в п’ятницю, 16 жовтня.

Про це стало відомо The New York Times від трьох обізнаних співрозмовників, пише "Європейська правда".

Захарія пропрацювала на посаді речниці менше, ніж тиждень, коли, як стверджують співрозмовники, її звільнили.

Наразі ні Білий дім, ні Захарія не коментували цього.

Втім, цього дня Трамп повідомив журналістам, що він радив Захарії "переглянути" своє рішення щодо цієї посади.

Нагадаємо, 9 жовтня Кеті Захарія, консервативна коментаторка, яка короткий час працювала в Міністерстві внутрішньої безпеки США, була обрана наступною речницею Білого дому.

Втім, після першого брифінгу для преси західні ЗМІ звернули увагу на некомпетентність Захарії. Водночас Білий дім захищав її на тлі критики.