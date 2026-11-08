Ердоган обговорив з Трампом зусилля із завершення війни в Україні

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з американським лідером Дональдом Трампом, в якій йшлося про дипломатичні зусилля із завершення російсько-української війни.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили в канцелярії Ердогана.

У розмові з Трампом турецький президент висловив сподівання, що посилення дипломатичних зусиль з метою припинення війни між Україною та Росією дасть позитивні результати.

Ердоган запевнив американського колегу, що Туреччина й надалі робитиме свій внесок у ці зусилля. Він також наголосив на важливості активізації взаємодії як з Україною, так і з Росією.

Лідери обговорили двосторонні відносини між Туреччиною та США, а також регіональні та глобальні події.

5 листопада президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що хоче провести перемовини з правителем Росії Владіміром Путіним щодо завершення російсько-української війни після того, як обговорив це питання з українським колегою Володимиром Зеленським у Стамбулі минулого тижня.

Нагадаємо, 31 жовтня президент України Володимир Зеленський відвідував Стамбул, де провів переговори з турецьким колегою Реджепом Ердоганом. Під час зустрічі вони обговорили підготовку до майбутніх переговорів США-Україна-РФ та можливість провести наступні перемовини у Туреччині.

Тристоронні переговори США, України та Росії відбудуться 10-11 листопада в столиці Об’єднаних Арабських Еміратів та зосередяться на подальших кроках до миру.