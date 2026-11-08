Эрдоган обсудил с Трампом усилия по прекращению войны в Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом, в ходе которого речь шла о дипломатических усилиях по прекращению российско-украинской войны.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в канцелярии Эрдогана.

В разговоре с Трампом турецкий президент выразил надежду, что активизация дипломатических усилий с целью прекращения войны между Украиной и Россией даст положительные результаты.

Эрдоган заверил американского коллегу, что Турция и впредь будет вносить свой вклад в эти усилия. Он также подчеркнул важность активизации взаимодействия как с Украиной, так и с Россией.

Лидеры обсудили двусторонние отношения между Турцией и США, а также региональные и глобальные события.

5 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что хочет провести переговоры с правителем России Владимиром Путиным о завершении российско-украинской войны после того, как обсудил этот вопрос с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Стамбуле на прошлой неделе.

Напомним, 31 октября президент Украины Владимир Зеленский посетил Стамбул, где провёл переговоры с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом. В ходе встречи они обсудили подготовку к предстоящим переговорам между США, Украиной и РФ, а также возможность проведения следующих переговоров в Турции.

Трехсторонние переговоры между США, Украиной и Россией состоятся 10–11 ноября в столице Объединенных Арабских Эмиратов и будут посвящены дальнейшим шагам на пути к миру.