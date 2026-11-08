ЗМІ: Кушнер хоче використати формат Ради Росія-НАТО для розмов про повоєнну безпеку в Європі

Спецпредставник президента США Джаред Кушнер хоче скористатися прикладом Ради Росія-НАТО, зупиненої після російського вторгнення в Україну у 2022 році, для проведення ширших обговорень між Росією та Європою щодо післявоєнної безпеки на континенті.

Про це стало відомо The Washington Post від джерел, обізнаних з перемовинами, передає ""Європейська правда".

Кушнер пов’язав свої зусилля щодо досягнення перемир’я в Україні із закликом до ширших багатосторонніх переговорів між Росією та Європою щодо архітектури безпеки на континенті після завершення війни. За словами посадовця, обізнаного з перемовинами, зразком для Кушнера слугує Рада Росія-НАТО, яка була створена після закінчення Холодної війни. Її діяльність було зупинено після російського повномасштабного вторгнення в Україну.

Спецпосланець Дональда Трампа сподівається, що в рамках переговорів про завершення війни європейські країни "перейдуть до ширшого багатостороннього формату" в обговореннях повоєнної безпеки.

Він перелічив свої загальні цілі: "постійні консультації з питань безпеки, надійні канали комунікації в кризових ситуаціях, більша військова прозорість, взаємні заходи для зменшення ризиків ескалації та стійка основа для довгострокової європейської безпеки та стабільності".

Європейські посадовці повідомили, що вони готові до діалогу з Росією, але погодяться на рамки безпеки лише після досягнення перемир’я в Україні.

"Обидва напрямки працюють…Мирну угоду щодо України потрібно укласти до угоди про архітектуру безпеки", – застеріг обізнаний посадовець із країни, яка є близьким союзником США.

Високопосадовець з іншої ключової європейської країни пояснив у повідомленні: "Цей підхід несе для нас багато ризиків, але краще брати участь, ніж не брати. Наша позиція залишається такою: ці питання можна обговорювати лише після закінчення війни. … Переговори будуть нелегкими".

Цей посадовець підкреслив, що, хоча ключові європейські лідери підтримують зусилля Кушнера, в Європі існує "широка єдність" щодо того, що перемир’я має передувати будь-яким переговорам між Європою та Росією.

Саме ця послідовність кроків стане вирішальним питанням. Кушнер прагне одночасного процесу. Європа, яка стоїть на боці України, наполягає на тому, щоб насамперед було вирішено питання про припинення вогню.

Нагадаємо, пізно в четвер президент США Дональд Трамп заявив про "велику, чудову угоду" після зустрічі з посланцем Путіна Кирилом Дмитрієвим, додавши, що "вона може охоплювати всю Європу".

Дипломати НАТО, посли ЄС та європейські урядовці висловили занепокоєння щодо незрозумілої пропозиції адміністрації США щодо нової угоди з Росією про безпеку в Європі.