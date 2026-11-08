СМИ: Кушнер хочет использовать формат Совета Россия-НАТО для обсуждения послевоенной безопасности в Европе

Спецпредставитель президента США Джаред Кушнер хочет воспользоваться примером Совета Россия-НАТО, деятельность которого была приостановлена после российского вторжения в Украину в 2022 году, для проведения более широких обсуждений между Россией и Европой по вопросам послевоенной безопасности на континенте.

Об этом стало известно The Washington Post из источников, знакомых с переговорами, передает "Европейская правда".

Кушнер связал свои усилия по достижению перемирия в Украине с призывом к более широким многосторонним переговорам между Россией и Европой об архитектуре безопасности на континенте после завершения войны. По словам чиновника, знакомого с ходом переговоров, образцом для Кушнера служит Совет Россия-НАТО, созданный после окончания Холодной войны. Его деятельность была приостановлена после полномасштабного вторжения России в Украину.

Спецпосланник Дональда Трампа надеется, что в рамках переговоров о завершении войны европейские страны "перейдут к более широкому многостороннему формату" в обсуждениях послевоенной безопасности.

Он перечислил свои общие цели: "постоянные консультации по вопросам безопасности, надежные каналы связи в кризисных ситуациях, большая военная прозрачность, взаимные меры по снижению рисков эскалации и прочная основа для долгосрочной европейской безопасности и стабильности".

Европейские чиновники сообщили, что они готовы к диалогу с Россией, но согласятся на рамки безопасности только после достижения перемирия в Украине.

"Оба направления работают… Мирное соглашение по Украине нужно заключить до соглашения об архитектуре безопасности", – предупредил осведомленный чиновник из страны, являющейся близким союзником США.

Высокопоставленный чиновник из другой ключевой европейской страны пояснил в сообщении: "Этот подход сопряжён для нас со многими рисками, но лучше участвовать, чем не участвовать. Наша позиция остаётся прежней: эти вопросы можно обсуждать только после окончания войны. … Переговоры будут нелёгкими".

Этот чиновник подчеркнул, что, хотя ключевые европейские лидеры поддерживают усилия Кушнера, в Европе существует "широкое единство" в том, что перемирие должно предшествовать любым переговорам между Европой и Россией.

Именно эта последовательность шагов станет решающим вопросом. Кушнер стремится к одновременному процессу. Европа, которая стоит на стороне Украины, настаивает на том, чтобы в первую очередь был решен вопрос о прекращении огня.

Напомним, поздно вечером в четверг президент США Дональд Трамп заявил о "большой, замечательной сделке" после встречи с посланцем Путина Кириллом Дмитриевым, добавив, что "она может охватить всю Европу".

Дипломаты НАТО, послы ЕС и европейские правительственные чиновники выразили обеспокоенность по поводу непонятного предложения администрации США о новой сделке с Россией по безопасности в Европе.