Україна та Польща не виявили поховань під час пошукових робіт на Тернопільщині

Команда українських і польських фахівців завершила черговий етап пошуків останків загиблих під час Другої світової на території колишнього села Пужники на Тернопільщині, не виявивши місць масового поховання.

Як пише "Європейська правда", про це "Укрінформу" повідомили у Спеціалізованій установі "Волинські старожитності".

Під час чергового етапу пошукових досліджень останків мешканців колишнього села Пужники фахівці не знайшли масового поховання, але натрапили на фундамент цвинтарної каплиці.

"Попередньо вважаємо, що вдалося натрапити на фундамент каплиці, де відспівували померлих перед похованням, та господарської споруди. Також виявили кам'яну кладку, яка, можливо, є частиною дороги", – розповіли в установі "Волинські старожитності".

Надалі територію Пужників планують дослідити з допомогою лідар-зйомки (LiDAR – Light Detection and Ranging) – сучасного методу сканування рельєфу землі, який має допомогти відшукати місце масового поховання. Наразі триває оформлення дозволу на проведення такої зйомки.

З українського боку в Пужниках працювали експерти спеціалізованої установи "Волинські старожитності", з польського – фахівці Поморського медичного університету в Щецині та представники фонду "Свобода і демократія".

4 листопада Український інститут національної пам’яті повідомив про початок пошукових досліджень останків мешканців колишнього села Пужники, що на Тернопільщині.

Пужники – колишнє село, де в період між світовими війнами компактно мешкали представники польського етносу. У лютому 1945 року Пужники зазнали збройного нападу. За даними архівних джерел, частина мешканців села трагічно загинула, а саме село було спалене.

Навесні 2025 року тут відбулися ексгумаційні дослідження. У їх ході знайдено останки 42 осіб, а у вересні 2025 року їх перепоховали на території старого кладовища колишнього села Пужники.

Наприкінці жовтня 2026 року у Польщі українська експедиція завершила пошукові дослідження в селі Ласків Люблінського воєводства, за підсумками яких, за попередніми оцінками, виявили останки понад 40 осіб.