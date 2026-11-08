Франция примет участие в переговорах между Украиной, США и Россией в Абу-Даби

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что его страна "будет за столом переговоров" во время трехсторонней встречи в Абу-Даби между Украиной, США и Россией.

Об этом он сказал в воскресенье, 8 ноября, в эфире радиостанции RTL, передает "Европейская правда".

Барро отметил, что в ходе этих переговоров по поводу российско-украинской войны европейцы "будут достойно представлены".

"Франция прибудет в Абу-Даби, чтобы принять участие в этих обсуждениях. Я пока не могу сказать, кто будет представлять Францию на этой встрече, но Франция, несомненно, будет там", – сказал министр.

Он также отметил, что в течение последних недель "европейцы дали о себе знать".

"Они четко дали понять американскому посреднику, что никакие обсуждения будущего континента не могут игнорировать наши ожидания и требования. Франция добьется того, чтобы голос Европы был услышан, поскольку Европа является стороной, которая больше всего непосредственно пострадала", – подчеркнул Барро.

Напомним, специальный посланник Трампа Стив Виткофф заявил, что трехсторонние переговоры между США, Украиной и Россией состоятся 10–11 ноября в столице Объединенных Арабских Эмиратов и будут посвящены дальнейшим шагам на пути к миру.

Президент США Дональд Трамп заявил, что в четверг, 5 ноября, провел частную встречу с посланником Путина и анонсировал "замечательное соглашение", которое коснется не только Украины и России, но и Европы в целом.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский ранее предостерег европейских союзников от проведения переговоров о прекращении российско-украинской войны без учета интересов Восточной Европы в сфере безопасности.