У Норвегії затримали чоловіка, який міг намагатися проникнути до помешкання пасинка короля

У Норвегії служба внутрішньої безпеки PST затримала чоловіка, який начебто проник до будинку Маріуса Борга Хойбі, пасинка короля Гокона.

Про це повідомляє Aftenposten, пише "Європейська правда".

Зазначається, що інцидент стався вранці у п’ятницю, 6 листопада, в Скаугумі.

"Ми можемо підтвердити, що вранці в п’ятницю служба PST затримала особу поблизу помешкання Хойбі. Більше ми ніяких коментарів не даємо", – заявив старший радник PST Ейрік Веум.

За інформацією видання, чоловік голосно стукав і копав у двері будинку Хойбі, після чого силою проник усередину та штовхнув його. Зазначається, що Хойбі вдалося вивести незнайомця з будинку й повідомити про подію співробітників PST, які перебували неподалік.

Вони прибули приблизно за півтори хвилини, згодом служба передала чоловіка поліції.

Нагадаємо, 29-річний Маріус Борг Хойбі був засуджений у червні до чотирьох років ув’язнення за два епізоди зґвалтування, а також за домашнє насильство та інші злочини, але оскаржив вирок.

Наразі він носить електронний браслет і перебуває під домашнім арештом у королівському маєтку за межами Осло.

Прокуратура просила продовжити термін його утримання під вартою. Розгляд апеляції Хойбі в суді має розпочатися в лютому.

У понеділок, 2 листопада, норвезький районний суд ухвалив рішення, згідно з яким син королеви Норвегії міг бути звільнений з-під варти.

Водночас 4 листопада норвезький суд вирішив, що пасинок короля буде залишатися під домашнім арештом з електронним браслетом, очікуючи на розгляд апеляції щодо його засудження за зґвалтування.

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