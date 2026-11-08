В Норвегии задержали мужчину, который, возможно, пытался проникнуть в квартиру пасынка короля

В Норвегии служба внутренней безопасности PST задержала мужчину, который, как утверждается, проник в дом Мариуса Борга Хойби, пасынка короля Хокона.

Об этом сообщает Aftenposten, пишет "Европейская правда".

Отмечается, что инцидент произошел утром в пятницу, 6 ноября, в Скаугуме.

"Мы можем подтвердить, что утром в пятницу служба PST задержала человека возле дома Хойби. Больше мы никаких комментариев не даем", – заявил старший советник PST Эйрик Веум.

По информации издания, мужчина громко стучал и копал в дверь дома Хойби, после чего силой проник внутрь и толкнул его. Отмечается, что Хойби удалось вывести незнакомца из дома и сообщить о происшествии сотрудникам PST, которые находились неподалеку.

Они прибыли примерно через полторы минуты, впоследствии служба передала мужчину полиции.

Напомним, 29-летний Мариус Борг Хойби был приговорен в июне к четырём годам лишения свободы за два эпизода изнасилования, а также за домашнее насилие и другие преступления, но обжаловал приговор.

В настоящее время он носит электронный браслет и находится под домашним арестом в королевском поместье за пределами Осло.

Прокуратура просила продлить срок его содержания под стражей. Рассмотрение апелляции Хойби в суде должно начаться в феврале.

В понедельник, 2 ноября, норвежский районный суд принял решение, согласно которому сын королевы Норвегии мог быть освобожден из-под стражи.

В то же время 4 ноября норвежский суд постановил, что пасынок короля будет оставаться под домашним арестом с электронным браслетом в ожидании рассмотрения апелляции по делу о его осуждении за изнасилование.

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