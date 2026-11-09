Голова ВМС Фінляндії: присутність РФ в Балтійському морі, можливо, досягла піку

Росія, ймовірно, досягла межі своїх "мирних" можливостей щодо проєктування сили в Балтійському морі, при цьому ситуація на морі є "напруженою", але "стабільною".

Про це заявив головнокомандувач ВМС Фінляндії, контрадмірал Туомас Тіілікайнен в інтерв’ю Sky News, передає "Європейська правда".

Сюди входять спроби суден "тіньового флоту", пов’язаних із Росією та перебуваючих під санкціями, пошкодити або шпигувати за важливими підводними кабелями передачі даних, лініями електропередачі та іншою критичною інфраструктурою.

"Вони [російський флот] стежать за тим, що робимо ми, що робить НАТО, і нам, звісно, потрібно стежити та пильно стежити за тим, що роблять вони та за їхньою діяльністю", – сказав головнокомандувач ВМС Фінляндії.

"Але на даний момент я мушу наголосити: хоча ситуація на морі є напруженою, вона все ж залишається стабільною, і нам немає потреби ще більше загострювати ситуацію – навпаки, потрібно її розряджати". – додав він.

Контрадмірал Тіілікайнен, виступаючи біля своєї військово-морської бази в Турку – місті на південно-західному узбережжі Фінляндії – навів дві можливі причини, чому ситуація залишається стабільною.

"Вони [росіяни] бачать, що немає нагальної потреби посилювати свою присутність або боєготовність у регіоні, але, можливо, вони також досягли межі своїх можливостей у мирний час, як це зазвичай буває тут, у Балтійському морі", – сказав він.

У січні минулого року союзники по НАТО започаткували морську місію Baltic Sentry з метою посилення спостереження – як з кораблів, так і з літаків – за Балтійським морем після серії ймовірних актів саботажу проти підводних кабелів та ліній електропередачі.

Головними підозрюваними вважаються елементи "тіньового флоту" Росії.

Минулого тижня фінський суд визнав капітана та ще одного члена екіпажу винними у диверсії після того, як їхнє вантажне судно пошкодило два підводні телекомунікаційні кабелі, що з’єднують Фінляндію та Естонію, у грудні 2025 року. За повідомленнями, капітан є громадянином Росії.

Контрадмірал Тіілікайнен заявив, що після того інциденту подальших атак на фінську підводну інфраструктуру не було.

Нагадаємо, 31 грудня 2025 року фінські служби затримали вантажне судно Fitburg, яке прямувало з Росії до Ізраїлю, за підозрою в пошкодженні телекомунікаційного кабелю, що проходить через Фінську затоку від Гельсінкі до Естонії.

Через два тижні судно відпустили, але деяким членам екіпажу заборонили залишати Фінляндію.

Розслідування у цій справі завершили у червні.