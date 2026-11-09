Глава ВМС Финляндии: присутствие РФ в Балтийском море, возможно, достигло пика

Россия, вероятно, достигла предела своих "мирных" возможностей по проецированию силы в Балтийском море, при этом ситуация на море является "напряженной", но "стабильной".

Об этом заявил главнокомандующий ВМС Финляндии, контрадмирал Туомас Тииликайнен в интервью Sky News, передает "Европейская правда".

Сюда входят попытки судов "теневого флота", связанных с Россией и находящихся под санкциями, повредить или шпионить за важными подводными кабелями передачи данных, линиями электропередачи и другой критической инфраструктурой.

"Они [российский флот] следят за тем, что делаем мы, что делает НАТО, и нам, конечно, нужно следить и пристально следить за тем, что делают они, и за их деятельностью", – сказал главнокомандующий ВМС Финляндии.

"Но на данный момент я должен подчеркнуть: хотя ситуация на море напряженная, она все же остается стабильной, и нам нет необходимости еще больше обострять ситуацию – напротив, нужно ее разряжать", – добавил он.

Контрадмирал Тииликайнен, выступая у своей военно-морской базы в Турку – городе на юго-западном побережье Финляндии – привёл две возможные причины, по которым ситуация остаётся стабильной.

"Они [россияне] видят, что нет острой необходимости усиливать свое присутствие или боеготовность в регионе, но, возможно, они также достигли предела своих возможностей в мирное время, как это обычно бывает здесь, в Балтийском море", – сказал он.

В январе прошлого года союзники по НАТО начали морскую миссию Baltic Sentry с целью усиления наблюдения – как с кораблей, так и с самолетов – за Балтийским морем после серии вероятных актов саботажа против подводных кабелей и линий электропередачи.

Главными подозреваемыми считаются элементы "теневого флота" России.

На прошлой неделе финский суд признал капитана и еще одного члена экипажа виновными в диверсии после того, как их грузовое судно повредило два подводных телекоммуникационных кабеля, соединяющих Финляндию и Эстонию, в декабре 2025 года. По имеющимся данным, капитан является гражданином России.

Контрадмирал Тииликайнен заявил, что после того инцидента дальнейших атак на финскую подводную инфраструктуру не было.

Напомним, 31 декабря 2025 года финские службы задержали грузовое судно Fitburg, которое следовало из России в Израиль, по подозрению в повреждении телекоммуникационного кабеля, проходящего через Финский залив от Хельсинки до Эстонии.

Через две недели судноотпустили, но некоторым членам экипажа запретили покидать Финляндию.

Расследование по этому делузавершили в июне.