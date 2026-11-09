Трамп заявив, що жартував, пропонуючи посаду речника Білого дому главі спортивної організації

Президент США Дональд Трамп заявив у неділю, що "лише жартував", коли сказав, що хоче призначити Дейну Вайта, генерального директора Ultimate Fighting Championship і свого давнього друга, на посаду наступного речника Білого дому.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє New York Times.

Під час розмови з журналістами у Флориді Трамп зазначив, що його допис у соцмережах від суботи, в якому він оголосив, що Вайту запропонували цю посаду – і благав його погодитися та взяти з собою кількох інших бійців у якості своїх помічників – був "просто жартом".

"Скажу вам, я лише жартував. Дейні ця ідея дуже подобається, а таких, як Дейна, є лише один", – сказав Трамп у неділю. Він додав: "З ним краще не жартувати".

Трамп підтвердив, що на понеділок у нього запланована зустріч з Вайтом у Білому домі – про цю зустріч Вайт повідомив у суботу, хоча в іншому він відмовився коментувати пропозицію президента

"У нас зустріч у понеділок, тож я впевнений, що після неї мені буде про що розповісти", – сказав глава UFC під час пресконференції після бою в Лондоні в суботу.

Президент США Дональд Трамп заявив у суботу, що запропонував посаду прессекретаря Білого дому своєму другові та керівнику Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Дейні Вайту.

Нагадаємо, 9 жовтня Кеті Захарія, консервативна коментаторка, яка короткий час працювала в Міністерстві внутрішньої безпеки США, була обрана наступною речницею Білого дому.

Втім, після першого брифінгу для преси західні ЗМІ звернули увагу на некомпетентність Захарії. А 16 жовтня нову прессекретарку американського президента звільнили після кількох днів на посаді.