Трамп заявил, что шутил, предлагая должность пресс-секретаря Белого дома главе спортивной организации

Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что "просто шутил", когда сказал, что хочет назначить Дэйну Уайта, генерального директора Ultimate Fighting Championship и своего давнего друга, на должность следующего пресс-секретаря Белого дома.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает New York Times.

Во время беседы с журналистами во Флориде Трамп отметил, что его пост в соцсетях от субботы, в котором он объявил, что Уайту предложили эту должность – и умолял его согласиться и взять с собой нескольких других бойцов в качестве своих помощников – был "просто шуткой".

"Скажу вам, я просто шутил. Дейне эта идея очень нравится, а таких, как Дейна, есть только один", – сказал Трамп в воскресенье. Он добавил: "С ним лучше не шутить".

Трамп подтвердил, что на понедельник запланирована встреча с Уайтом в Белом доме – об этой встрече Уайт сообщил в субботу, хотя в остальном он отказался комментировать предложение президента.

"У нас встреча в понедельник, поэтому я уверен, что после неё мне будет о чём рассказать", – сказал глава UFC во время пресс-конференции после боя в Лондоне в субботу.

Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что предложил должность пресс-секретаря Белого дома своему другу и руководителю Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйне Уайту.

Напомним, 9 октября Кэти Захария, консервативная комментаторша, которая недолгое время работала в Министерстве внутренней безопасности США, была избрана следующей пресс-секретарью Белого дома.

Впрочем, после первого брифинга для прессы западные СМИ обратили внимание на некомпетентность Захарии. А 16 октября новую пресс-секретаря американского президента уволили после нескольких дней пребывания в должности.