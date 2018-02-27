Жечь и взрывать: хроника атак на венгерские символы и здания Закарпатья

Дмитрий Тужанский, для Европейской правды _ Вторник, 27 февраля 2018, 18:25

События этой ночи в Ужгороде, где в самом центре неизвестный подложил взрывчатку на подоконник офиса Общества венгерской культуры Закарпатья, не только оказались в эпицентре внимания всей Украины, но и получили международную огласку.

И не только из-за грубости провокации, ведь взрыв вызвал пожар, уничтоживший все здание изнутри. Но и потому, что всего три недели назад этот самый офис венгров уже пытались поджечь, швырнув в окно коктейль Молотова.

К сожалению, за последние год-полтора на Закарпатье произошел целый ряд провокационных событий.

Они преследовали одну цель: привести к раздору в регионе.

Причем речь идет не только о последнем обострение отношений между Киевом и Будапештом после принятия закона об образовании. Все началось намного раньше.

Еще больше года назад на Закарпатье проходили сомнительные круглые столы, появлялись провокационные стелы и постоянно распространялись фейки об автономии (подробнее – в статье "Кто стоит за требованиями об отделении Закарпатья").

К разжиганию конфликта приложили руку немало сил – вспомним хотя бы об эпопее с флагами (подробнее – "Кто разрешил и кто снимал венгерские флаги с местных советов на Закарпатье").

Создается впечатление, что кто-то системно работает над превращением самой западной области Украины в регион нестабильности, над созданием атмосферы конфликта на этнической почве. Так же, как это годами происходило на Донбассе и в Крыму, когда Россия готовила почву для своей агрессии.

Мы свели воедино информацию о ключевых провокациях на Закарпатье за ​​последние пять лет. Эта статья наглядно иллюстрирует, что нападение, которое произошло минувшей ночью в Ужгороде – это очередное звено в цепи событий.





2013 год: начало опыта поджогов

Тот, кто не слишком хорошо знает закарпатские города, может даже по ошибке решить, что фотографии, приведенные ниже – с места сегодняшних событий.

Но это другое. В июле 2013 года уже горел офис Общества венгерской культуры Закарпатья, но не в Ужгороде, а в Берегове.

Примечательно, что тогда – как и сейчас – здание подожгли ночью, когда в офисе никого не было. Сообщалось, что тогда в окно союза венгров бросили кирпич, а после залили внутрь помещения горючую смесь и подожгли.

Виновников нападения так и не нашли.

И это был не первый опыт поджогов для закарпатских венгров.





Атаки на поэта

В том же 2013 году, но в апреле, в Берегове горел памятник Шандору Петефи на площади Ференца Ракоци II – то есть в самом центре города. Что было целью поджигателей, вандализм или провокация – точно не известно.

Стоит отметить, что этому монументу до этого доставалось не раз: ему отламывали руку в начале 1990-х (злоумышленника нашли и наказали), обливали черной краской в ​​2007-м (тогда виновника не нашли).

Аналогичный памятник Шандору Петефи в Ужгороде тоже калечили, и не один раз: от него уже четыре раза отламывали саблю, последние разы – в 2016, 2015 и 2011 годах, а в марте 2009-го – облили белой краской. Однажды злоумышленника даже задержали, им оказался пенсионер с Днепропетровщины, который временно проживал в Ужгороде и, по его словам, срезал саблю, чтобы сдать на металлолом.

Возможно, в эпизоде ​​с саблей объяснение было искренним. Но в других случаях объяснить логику злоумышленников сложно чем-либо другим, кроме как желанием "разжечь регион". Поэт и революционер Петефи – один из величайших венгров XIX века. В то же время он не является противоречивой фигурой, у Украины к нему нет и в принципе не может быть претензий, даже со стороны самых радикальных политиков.





До и после 2014-го: удары по перевалу

В марте 2014 года, в разгар трагических событий в Крыму и в начале гибридной войны на Востоке Украины, на Закарпатье подожгли мемориал на Верецком перевале, посвященный 1100-летию прихода венгров в Карпатский бассейн.

Есть даже видео той провокации, записанное камерой наблюдения.

Камеру там, на безлюдном перевале, установили не случайно: с момента установки памятника в 2008 году он постоянно становится объектом вандализма. Его уже поджигали в 2011 году, и тогда в этом подозревали трех закарпатских "свободовцев". В 2012-м монумент разрисовали надписями "Смерть мадьярам", "Тут Украина".

Прошло три года – и Верецкий перевал снова оказался в новостях.

В октябре 2017-го министр МВД Арсен Аваков сообщил о задержании группы лиц, которые планировали атаку на тот же венгерский монумент, и более серьезную, чем в прошлый раз. Теперь его хотели взорвать.

Задержанные – жители Черкасской области, которые, по утверждению силовиков, за деньги готовили теракт на Закарпатье. У них изъяли оружие, специально подготовленное взрывное устройство с присоединенным газовым баллоном (для более мощной детонации) и гранаты РГД-5.

Здесь, опять же, можно говорить о системном разжигании вражды в отношениях Украины с другими государствами. До того именно они обстреляли из гранатомета консульство Польши в Луцке, добавив проблем в отношениях Киева и Варшавы. А перед тем - бросали гранату в посольство США, оскверняли могилу раби Нахмана в Умани, оставили антисемитские надписи на синагоге в Черновцах и тому подобное.

2018 год: новое обострение

Нынешние события разворачиваются на сложном фоне: из-за противоречий вокруг образовательного закона доверие между Киевом и Будапештом упало до самого низкого уровня.

И именно сейчас внешние силы (а об этом можно говорить со всей уверенностью!) взялись подливать масла в огонь конфликта.

С начала года (точнее, в течение одного месяца) было дважды совершено нападение на офис союза венгров в Ужгороде: 4 февраля в здание на набережной в центре Ужгорода бросили коктейль Молотова, а 27 февраля – подложили взрывчатку.

Причем по первому нападению спецслужбам удалось довольно оперативно установить подозреваемых. И хотя они сразу покинули территорию Украины, на днях их задержали польские спецслужбы.

Радует в этом лишь то, что нападение вызвало в Украине однозначное осуждение.

При этом во всех заявлениях звучат по меньшей мере намеки, что заказчик преступления – не в Украине.

Это прозвучало и от министра Павла Климкина, и от посла Украины в Венгрии Любови Непоп, и от правительства, и от депутатов...

А председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль в свойственной ему манере прямо сказал, что подрыв офиса венгров в Ужгороде – дело рук ФСБ.

Но самое главное, что это мнение разделяют также сами представители венгерского меньшинства. Во вторник заместитель председателя Закарпатского облсовета и один из лидеров Общества венгерской культуры Закарпатья Иосиф Борто однозначно заявил: это не могли сделать ни граждане Украины, ни венгры.

Есть основания надеяться, что это мнение услышат и в Будапеште. Ведь новая "война", начатая из-за этих провокаций, не пойдет на пользу ни одной из сторон. И самое главное: она точно не поможет венгероязычным украинцам Закарпатья.

Автор: Дмитрий Тужанский,

для "Европейской правды"