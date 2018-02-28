Меркель и ее новая команда: каких изменений ждать от немецкого правительства

Виктор Савинок, для Европейской правды _ Среда, 28 февраля 2018, 12:38

Фото: cdu.de

26 февраля в Берлине прошел съезд немецкого Христианско-демократического союза (ХДС). Партия Ангелы Меркель должна была решить, поддерживать ли согласованный с руководством социал-демократов проект коалиционного соглашения.

Результаты съезда вызвали настоящий "вау-эффект" в немецком обществе. Ведь партия пошла на неожиданные шаги ради решения застарелых проблем.

Этих проблем накопилось более чем достаточно. Это и самый низкий с 1949 года результат голосования, и появление в политическом спектре партии, более правой, чем ХДС, и неоднозначное урегулирование миграционного кризиса, и неудачные коалиционные переговоры с "зелеными" и свободными демократами, и, наконец, уступки во время коалиционных переговоров в адрес эсдеков.

В конце концов, эти проблемы в который раз вынесли на повестку дня вопрос лидерства Ангелы Меркель.

Однако сама и.о. канцлера в очередной раз продемонстрировала, что "списывать ее в архив" пока рано. Из сложной ситуации Меркель вышла в своем стиле – обставив уступки оппонентам как собственную победу.





Новое лицо ХДС

Одним из этих шагов стало выдвижение Аннегрет Крамп-Карренбауэр на пост генерального секретаря партии.

Об утрате Петером Таубером политического влияния стало известно еще в конце лета 2017 года. Именно тогда Меркель уполномочила работать над предвыборной программой не 43-летнего генсека, а руководителя ведомства канцлера Петера Альтмайера.

Позже Таубер не играл заметной роли в переговорах по "Ямайке". А от переговоров о продлении "большой коалиции" вообще отстранился из-за болезни. Так что его отставка не была неожиданной.

55-летняя Крамп-Карренбауэр имеет значительный политический опыт и пользуется доверием внутри партии. Она известна по прошлогодним выборами в Сааре, где христианские демократы получили более 40% голосов, не дотянув лишь 25 мест до парламентского большинства.

Поэтому неудивительно, что опрос членов ХДС, проведенный в декабре 2017 года, показал, что более 45% однопартийцев Крамп-Карренбауэр желают видеть ее в качестве преемницы Ангелы Меркель на посту председателя партии и связывают с ней обновление политсилы. В конце концов, 98,87% делегатов съезда 26 февраля подтвердили это доверие, выбрав АКК (как называют нового генсека) на должность генерального секретаря ХДС.

Аннегрет Крамп-Карренбауэр и Ангела Меркель

Бывшему саарскому премьеру придется выполнять "работу над ошибками". Именно она будет ответственной за возвращение на сторону ХДС миллионов избирателей, отошедших к евроскептикам из "Альтернативы для Германии" или либералам из Свободной демократической партии.

В конце концов, АКК придется работать над обновлением партии, ответственной не только за правительство, но и за пост канцлера. Такую задачу вряд ли можно назвать легкой.

В свою очередь Ангела Меркель получила два тактических преимущества.

Во-первых, она объявила о персональном составе той части правительства, которая номинируется ХДС, за неделю до обнародования результатов голосования по коалиции среди эсдеков. Так Меркель неформально нажала на рядовых социал-демократов в плане поддержки нового-старого альянса.

Во-вторых, и.о. канцлера, за которой признают недостаточную склонность к решению стратегических вопросов, обставила ситуацию так, что за решение этих вопросов возьмутся другие, однако ее лидерство сохранится.





Женщины и оппоненты

Другой громкий результат съезда ХДС – утверждение правительственной команды от христианских демократов.

ХДС в новом кабинете большой коалиции будут представлять сравнительно новые для политического Берлина лица. Правительственная команда ХДС стала еще более женской: пять из восьми номинированных христианскими демократами будущих министров – женщины.

К тому же лицо христианско-демократической части кабинета значительно помолодело – по сравнению с его предыдущим составом, средний возраст министров снизился на 15 лет.

С другой стороны, "старая гвардия", приближенная лично к Меркель, сохранит свое влияние. В данном случае речь идет, прежде всего, о Петере Альтмайере, действующем руководителе ведомства канцлера и и.о. министра финансов. Ожидается, что он станет первым с 1966 года христианским демократом во главе Министерства экономики.

Ему достанется "суперминистерство", занимающееся не только экономической политикой, но и энергетикой. В последнем качестве ему пригодится опыт руководства Министерством экологии в 2012-2013 годах.

Альтмайеру придется находить общий язык с немецким бизнесом в вопросах санкционной политики.

Учитывая близость его подходов к Меркель, следует ожидать, очевидно, снижения интенсивности призывов к ослаблению введенных против России ограничений – наподобие тех, что звучат от нынешнего министра экономики Бригитты Цюпрес или ее предшественника и главы МИД Зигмара Габриэля.

С другой стороны, Альтмайер как глава энергетического ведомства будет нести значительную часть ответственности в плане реализации проекта строительства газопровода "Северный поток-2".

Петер Альтмайер

Другой представительницей "старой гвардии" станет действующий министр обороны Урсула фон дер Ляйен. Ее долгое время считали чуть ли не потенциальной преемницей Ангелы Меркель или новым заместителем генсека НАТО.

Перед ней стоят непростые задачи. Во-первых, необходимо найти решение для вопроса неэквивалентности между уровнем обеспечения германских вооруженных сил и экспортом вооружений.

Во-вторых, следует обеспечить достаточное финансирование нужд армии и его соответствие целям, задекларированным на Уэльском саммите НАТО 2014 года.

В-третьих, придется выполнять собственные обещания по внедрению электронного управления войсками, завершению развертывания командования по кибербезопасности и повышению уровня денежного и социального обеспечения военнослужащих. При этом оппонировать фон дер Ляйен будут потенциальные союзники по коалиции из СДПГ, выступающие против увеличения военных расходов.

В то же время в правительство ХДС выдвинул и ряд авторитетных "молодых лиц": должность главы Министерства сельского хозяйства может получить Юлия Кльокнер, а государственного министра в ведомстве канцлера по вопросам миграции, беженцев и интеграции – Аннетте Виддманн-Мауц.

Следующего же представителя христианских демократов вряд ли кто-либо ожидал увидеть в правительстве.

Речь идет о 37-летнем представителе консервативного крыла ХДС Йенсе Шпане, выдвинутом на пост главы Министерства здравоохранения. Именно его долгое время считали едва ли не наиболее вероятным кандидатом на пост генерального секретаря партии. Шпан с 2014 года входит в президиум ХДС и известен критическим отношением к канцлеру.

Шпан критиковал главу ХДС за отказ устанавливать рамочные условия для приема беженцев. Сейчас он выступает в поддержку законодательного ограничения на прием беженцев и установления требований по интеграции в общество в качестве условий для пребывания на территории ФРГ.

Йенс Шпан

Реноме консерватора добавляют Шпану и его предложения о запрете на ношение хиджаба, введении законодательного регулирования ислама или возмущения засильем английского языка в обществе.

Это, впрочем, уживается в нем с принадлежностью к ЛГБТ-сообществу, за что сам политик периодически подвергается различного рода нападкам.





Для Востока должностей нет

Меркель удалось привести в правительство новые персоналии, что, безусловно, нельзя не признать удачным PR-ходом. С другой стороны, есть тенденции, которые будут влиять на представителей христианских демократов, включая самого канцлера, при условии создания нового правительства большой коалиции.

Во-первых, в правительство попали политики, критически настроенные по отношению к определенным аспектам политики Ангелы Меркель.

Во-вторых, съезд христианских демократов 26 февраля продемонстрировал, что члены партии не против подискутировать о ее позициях и будущем.

Пойдя на уступки в вопросах персонального состава нового кабинета, Меркель показала готовность к сложным дискуссиям.

В-третьих, канцлеру может стать сложнее работать еще и потому, что из правительства уйдут ее проверенные союзники – экс-министр здравоохранения Херманн Грьоэ и и.о. главы МВД Томас де Мезьер.

В-четвертых, эксперты и политики уже успели упрекнуть Меркель, что в ее части будущего кабинета отсутствуют представители Восточной Германии.

Проблема представительства "новых земель" в правительстве, к слову, продолжает оставаться важной, ведь в действующем кабинете только Йоханна Ванка имеет восточногерманское происхождение. В этом упрекнул канцлера и глава правительства Бранденбурга социал-демократ Дитмар Войдтке во время недавней встречи, посвященной влиянию антироссийских санкций на экономику "новых земель".

Ведь недостаточное представительство на федеральном уровне и даже в руководстве самих восточногерманских регионов уроженцев этих территорий эксперты считают одной из причин колоссального роста рейтингов евроскептиков на немецком Востоке.

И эти проблемы поднимают новые вопросы. Приведут ли кадровые изменения в ХДС к обновлению партии?

А самое главное, сможет ли новая команда Меркель эффективно противостоять популистам и евроскептикам?

Автор: Виктор Савинок,

аспирант Института международных отношений КНУ им. Тараса Шевченко,

для "Европейской правды"