Совет европейской коррупции: что общего между новым скандалом в ПАСЕ и исключением России

"Мы в глубоком, очень глубоком кризисе. Очень-очень глубоком кризисе!" – эти слова повторял генсек Турбьерн Ягланд, выступая на заседании ПАСЕ. "То, что сейчас происходит, подрывает репутацию всего Совета Европы, а не только Ассамблеи", – согласился с ним действующий председатель Комитета министров СЕ, глава датского МИД Андерс Самуэльсен.

Хотя до сих пор не все осознали новую реальность. К примеру, резолюция ПАСЕ, которую хотят принять по этому поводу в четверг, оказалась крайне беззубой (хотя правки еще могут ее немного усилить).

Ситуация действительно сложная. Слишком долго в Страсбурге игнорировали обвинения в коррупции и слишком высокого уровня она достигла.

Да и кризис не ограничивается только ПАСЕ. Он действительно "очень глубокий".

И не только проблема коррупции бьет по Совету Европы.

Об этом не говорят официально, но в Страсбурге окончательно похоронили идею провести исторический саммит Совета Европы. Встреча 47 лидеров, над которой так долго работали генсек и его команда, не состоится. Слишком много в Совете Европы оказалось президентов, с которыми никто не хочет стоять рядом.

Более того, похоже, уже в следующем году СЕ придется делать шаги к исключению отдельных стран-членов.

Иначе о нынешнем, "коррупционном" кризисе в Страсбурге будут вспоминать как о небольшом недоразумении.

"Мужественный шаг смелой ПАСЕ"

"Европейская правда" подробно писала об отчете независимой следственной группы по поводу проблем системной коррупции в Ассамблее.

Три бывших и один действующий лидер политических групп, бывшие председатели комитетов ассамблеи, авторитетные политики и, наконец, экс-президент ПАСЕ Педро Аграмунт – всех их объединила любовь к ценным подаркам, азербайджанской роскоши, черной икре и, по крайней мере в некоторых случаях, к деньгам.

Многие выводы следственной группы были ожидаемыми (хотя детали и масштаб коррупции, пронизавшей ассамблею, действительно поразили).

В последние годы о коррупционных привычках в ПАСЕ говорили журналисты-расследователи (об этом читайте также в прошлогодней статье "Ассамблея политической коррупции"). А с сегодняшнего дня будет официально зафиксировано, что об этой проблеме прекрасно знали также сами депутаты. Об этом говорится в резолюции, единогласно одобренной профильными комитетами и вынесенной на голосование в зал.

Отчет раскрывает (коррупционные) практики, о которых мало кто из депутатов не знал лично. Но именно депутаты позволили этим практикам процветать так долго – благодаря их молчанию, равнодушию и пассивной причастности.

Проект резолюции ПАСЕ по отчету Внешней следственной группы

Срочные дебаты, назначенные на вечер четверга, имели целью хоть немного "очистить" ассамблею от коррупционного шлейфа. Но вышло не очень убедительно.

Приведенная выше цитата – одна из немногих в проекте документа, которая демонстрирует реальный масштаб проблем. Но многие другие пункты вызывают сомнения в том, способны ли депутаты ПАСЕ адекватно воспринимать реальность.

"Смелый шаг, чтобы снять с себя обвинения", "Ассамблея твердо продвигает принципы честности", "доверие к честности ПАСЕ и ее 600 членам может быть восстановлено", "тень недоверия несправедливо легла на многих стойких и преданных парламентариев" – это лишь часть патетических выражений из проекта резолюции. Подчеркнем еще раз: проекта, который был утвержден единогласно.

Создается впечатление, что депутаты ПАСЕ не ставят целью решить проблему коррупции или "очиститься". Похоже, прежде всего они будут стремиться снять подозрения лично с себя. Мол, "это Аграмунт и компания – мерзкие взяточники, а мы были и остаемся честными, а о том, что мы годами знали о проблемах и молчали, лучше лишний раз не вспоминать".

Группа парламентариев (в том числе украинских) подали поправки, которые вычищают эту патетику. Ключевые из них сняли еще на этапе слушаний в комитете. А значит, то, что многие западные депутаты очень странно относятся к проблеме коррупции – уже доказанный факт.

На проституток нет сил

В четверг вечером – почти до полуночи – в ПАСЕ проходило внеочередное, не указанное в программе сессии заседание регламентного комитета.

На нем депутаты должны были принять решение по поводу коллег-нарушителей. Таковы правила Ассамблеи: в то время как вопрос санкций для стран решает ПАСЕ в целом, персональные санкции налагает именно комитет. Эта встреча проходила за закрытыми дверями, и недаром: там было что скрывать от прессы.

То, что происходило на этом заседании, разделило его участников. Кто-то покинул заседание шокированным, кто-то – считал, что победил.

Эта встреча подтвердила: готовности наказывать коррупционеров в Страсбурге нет.

На комитете не нашлось голосов, чтобы наказать коррупционеров и "друзей Алиева".

Зато мелкие нарушения нашли в действиях единственного фигуранта доклада, который был критичен к режиму Алиева – австрийского докладчика Штефана Шеннаха. Австрийца наказали за то, что он передал проект своего доклада об Азербайджане для комментариев представителям критичной к ​Баку неправительственной организации. Комитет решил, что он допустил "мелкое нарушение" в своих действиях.

Стоит отметить, что такое сотрудничество с неправительственными организациями – довольно обычная практика для ПАСЕ: так действует большинство парламентариев и до сих пор за это никого не наказывали.

При этом на заседании комитета не был наказан ни один из тех, кого следственная группа обвинила в нарушении этики в пользу Азербайджана, а также ни один из тех, кто отказался от сотрудничества со следователями.

Особо следует остановиться на судьбе нашего знакомого – Педро Аграмунт.

Его не было в Страсбурге прошлой ночью, а следовательно, действия скандального экс-президента комитет ПАСЕ рассмотрит в мае. И, видимо, тогда его хотя бы символически накажут.

Но уже сейчас политик празднует победу.

В среду Аграмунт провел пресс-конференцию в Мадриде, на которой отверг все обвинения, сведя их к шутке. Несмотря на то, что его обвиняли в совершенно конкретных нарушениях этики, в искажении отчетов в пользу Баку и в получении неправомерной выгоды, скандальный сенатор отшутился о своем сексуальном здоровье.

Аграмунт нашел зацепку в том, что отдельным его коллегам в Баку предлагали проституток в качестве "подарка". Мол, поскольку он такие "подарки" не брал, то и вопросов к нему нет. "Хотел бы я, чтобы у меня еще была такая способность", – заявил депутат.

Но проблема не только в шутках скандального сенатора.

Его политическая сила тоже не видит никаких проблем в коррупционных обвинениях в его адрес. Руководство партии встало на защиту Аграмунта и не намерено его наказывать.

Азербайджан или Россия?

При рассмотрении резолюции о коррупции едва ли не самую не острую дискуссию вызвал вопрос о том, использует ли коррупцию только Азербайджан или также и другие страны. И хотя в документах названия "других" никто не называл, было очевидно, что речь идет именно о России

Поправку по этому поводу едва не "зарубили" в комитете, она была поддержана с перевесом в один голос. В сессионном зале поддержка была значительной. А многие депутаты высказались за отдельное расследование российского влияния на Ассамблею.

"Мне кажется, что Азербайджан – не самая важная страна. Роль России вообще не замечена. Россия что – честнейшая страна, которая обходится без коррупции?" – спросил у зала Кястутис Масюлис, депутат из Литвы.

"Если Аграмунт получал денежное вознаграждение от Азербайджана, что мешало ему получить вознаграждение также и от России?" – добавила украинка Елена Сотник. "Вы верите, что Аграмунт любит Россию просто так, даром? Я напомню, что он был на выборах в России и заявил, что выборы прошли замечательно. Что выборы в оккупированном Крыму прошли вообще без проблем", – добавил Алексей Гончаренко.

В конце концов поправка о "других странах" была поддержана.

Но будут ли расследованы случаи российской коррупции? Скорее всего, нет.

Многочисленные источники ЕП в дипломатическом корпусе, в аппарате ПАСЕ и среди иностранных дипломатов подтверждают: к конфронтации с Россией никто не готов.

Идея о том, чтобы вернуть РФ в ПАСЕ, пользуется очень большой поддержкой в европейских правительствах и, соответственно, среди депутатов. Поэтому обсуждение этой идеи ведется очень активно. Именно этим занимается специальный комитет, заседание которого происходит в Страсбурге в четверг после обеда. Для участия в комитете в Страсбург приехал скандально известный российский депутат Леонид Слуцкий, его даже пропустили во Францию ​​в обход европейских санкций.

Да и генсек Ягланд во время сессии в который раз четко заявил, что он является сторонником возвращения РФ к полноценной работе в Страсбурге: "Меня ужасает возможность исключения России из Совета Европы". Россияне же ответили, что вполне могут окончательно прекратить участие в организации.

Между тем "Европейской правде" стала известна деталь, существенно уменьшающая шансы на примирение Москвы и Страсбурга.

По замыслу Ягланда, "примирительным событием" должен был стать саммит Совета Европы – эпохальное событие с участием 47 государств, которое планировали провести в мае 2019 года или в Страсбурге, то в Париже. Планировалось, что на этой встрече Совет Европы торжественно отметит 70 лет со своего создания и начнет "жить по-новому". До недавнего времени организация этой встречи была приоритетом Ягланда.

Но теперь планы генсека разрушены. Саммита не будет.

Эту информацию "Европейской правде" подтвердили два независимых друг от друга источника.

"Несколько стран считают невозможным легитимизировать отдельных лидеров, давать им повод для рукопожатий только потому, что они – в составе Совета Европы. Речь идет и о Путине", – заявил один из собеседников.

Причем последние обстоятельства, связанные с коррупционным скандалом, дополнительно разрушают возможность такой встречи – ведь многие из западноевропейских лидеров не хотят оказываться рядом с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым.

А последние события в Турции, где летом состоятся выборы (несмотря на чрезвычайное положение!), добавляют к перечню и Эрдогана.

Так что шансы на то, что Россия возобновит работу в СЕ, понемногу падают до нуля. А шансы на ее выход из Совета Европы – растут.