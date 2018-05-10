Трамп ломает систему: к чему приведет выход США из ядерного соглашения

Президент США Дональд Трамп официально объявил о выходе Соединенных Штатов из договоренности с Ираном по его ядерной программе. В ближайшее время будут восстановлены старые и введены новые санкции, которые были сняты с Ирана менее трех лет назад.

Как следствие, коммерческие компании, преимущественно европейские, должны либо прекратить бизнес с Исламской Республикой, либо попасть под гнев Госказначейства США. Очевидно, что большинство бизнесов выберут первый вариант – мало кто хочет оказаться в американском санкционном списке. А это, в свою очередь, ударит по банковской и нефтяной отраслям экономики Ирана, которые только начали восстанавливаться после десятилетий изоляции.

Эта статьи поможет разобраться в причинах и следствиях решения Трампа.

А изменения (в том числе для мировой безопасности) могут быть действительно масштабными.

Примерный ядерный Иран

Коротко напомним, о чем идет речь. Семисторонняя договоренность под названием "Общий всеобъемлющий план действий" была подписана в 2015 году в Вене после долгих и жарких переговоров. Ее подписали Иран, США, Россия, Франция, Китай, Великобритания и Германия.

По этому договору Запад согласился снять с Тегерана санкции, которые действовали много лет, а Иран – остановить свою военную ядерную программу. На тот момент иранские власти были в шаге от создания ядерного оружия. По состоянию на 2013 год Иран имел в своем распоряжении до 8000 килограммов урана и не скрывал, что работает над его обогащением.

Что изменило соглашение?

Большая часть ядерного топлива, обогащенного до 20%, была вывезена из Ирана. Завод Фордо в городе Кум стал мирным институтом изучения ядерной физики без возможностей работы над обогащением. Иран пообещал демонтировать 20 тысяч эффективных центрифуг IR-2 для обогащения урана, временно оставив только старые и не слишком эффективные центрифуги IR-1. Также государство должно закрыть реактор Арак, где шло производство плутония. И даже ядерное топливо иранские ядерщики на протяжении 10 лет могли обогащать только до уровня 3,64% (для производства атомной бомбы содержание урана-238 должно превышать 90%).

При этом страна оставалась под постоянным контролем со стороны МАГАТЭ – инспекторы получили право посещать любые локации.

С тех пор эксперты МАГАТЭ выпустили несколько отчетов, которые подтвердили: Тегеран полностью выполняет условия соглашения.

Все вроде шло хорошо, пока в Белом доме не появился Дональд Трамп...

Зачем это США?

Если соглашение выполняется, то почему президент Дональд Трамп решил из него выйти? Здесь есть несколько причин.

Во-первых, Трамп давно критиковал соглашение. Оно было подписано во времена Обамы, а Трамп всеми силами пытается отмежеваться от решений своего предшественника.

Во-вторых, расторжение соглашения было одним из его предвыборных обещаний, а Трамп их выполняет. Другое дело, что они не всегда идут на пользу государству, как в случае с Ираном.

Третье: на Трампа давят союзники – Саудовская Аравия и Израиль, открытые противники Тегерана. Следует упомянуть, что первый свой визит в ранге президента США Трамп совершил именно в Саудовскую Аравию. Саудиты связаны с США экономическими и геополитическими договоренностями; в конце концов, они покупают у Америки оружие и подталкивают ее к ухудшению отношений с Ираном.

Что касается Израиля, то там ситуация еще интереснее.

Она демонстрирует, что мы живем в эпоху постправды.

Не так давно премьер Израиля Биньямин Нетаньяху устроил целое шоу, демонстрируя якобы добытые его разведкой документы иранской ядерной программы. Листая слайды, глава еврейского государства пытался доказать международному сообществу, что Тегеран тайно нарушает заключенное соглашение и продолжает работу над ядерным оружием.

Но эксперты опровергли это, отметив, что все, что показал Нетаньяху – давно известная информация, которая есть в открытом доступе еще с... 2015 года! Единственной мировой силой, которая всерьез отреагировала на обвинения из Израиля, стали США: новоназначенный глава Госдепа Майк Помпео заявил, что "ядерное соглашение построено на лжи" и подтвердил, что теперь осталось только разорвать его.

Все это очень напоминает ситуацию с Ираком в 2003 году, когда президент Буш начал войну из-за обвинения в наличии у Багдада оружия массового поражения. Эти данные не подтвердились, но военную машину уже было не остановить. А годом ранее, в 2002-м, Буш вышел из соглашения США с КНДР, которое заключил его предшественник Билл Клинтон.

В ответ Пхеньян тогда открыто вернулся к разработке ядерного оружия.

Опять КНДР?

Выход США из ядерного соглашения с Ираном наверняка повлияет на встречу Трампа с Ким Чен Ыном, которая должна состояться через месяц.

Теперь у лидера Северной Кореи стало больше оснований считать, что США нельзя доверять. Если Трамп "кинул" Иран, хотя тот полностью выполнял многостороннее соглашение, то что помешает ему "кинуть" и режим Кима, который не отличается приверженностью к выполнению своих обещаний?

Северокорейское агентство KCNA, рупор официального Пхеньяна, уже распространило сообщение с критикой решения Трампа: "США сознательно провоцируют... в то время как ситуация на Корейском полуострове движется к миру и примирению".

Поэтому нельзя исключать, что в итоге Ким откажется сдавать Трампу свое ядерное оружие именно из-за недоверия к США. И даже постоянные поездки Майка Помпео в Пхеньян и жесты доброй воли Кима вроде освобождения американских заключенных могут не помочь. Древнейшей демократии будет непросто избавиться от имиджа государства, которое не выполняет своих обещаний ради денег, союзников и для потакания желаниям своего президента.

Критики говорят, что Иранское ядерное соглашение давало Тегерану возможность производить новые баллистические ракеты. Верно. Но КНДР тоже это делает, и при этом – уже имеет ядерное оружие и не собирается его отдавать.

А вот у Тегерана ядерной бомбы нет, и если Европа, Россия и Китай уговорят президента Рухани не выходить из соглашения, то и не будет в ближайшем будущем. Но для этого нужно, чтобы Иранское соглашение получило будущее, пусть и без участия США.

Выживет ли соглашение без Америки?

К счастью, Тегеран не вышел из соглашения вслед за Трампом: сейчас он настроен на продолжение консультаций. Для этого глава МИД Ирана Мохаммад Зариф посетит все государства-подписанты.

Иран не спешит прежде всего потому, что европейские страны твердо хотят сохранить соглашение. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров Франции, Германии и Великобритании. Впрочем, иранцы все же оставляют за собой право вернуться к полномасштабному обогащению урана сверх установленного предела, если переговоры "зайдут не туда".

Есть ли у Ирана потенциал для разработки ядерного оружия в случае радикального выхода из соглашения? Да, конечно. Программы обогащения урана и производства боевого плутония не уничтожены – просто они сейчас не выполняются.

При этом решение США добавляет нестабильности внутри Ирана, усиливая аргументы радикального крыла иранского политикума. Да и верховный лидер Ирана, 78-летний Аятолла Хаменеи – не вечен. Есть вероятность, что его место после смерти займет представитель "ястребов", и тогда Иран может быстро превратиться в ядерную державу.

А если это произойдет, то оружие начнет разрабатывать и Саудовская Аравия, у которой есть все ресурсы для этого. И, что наиболее парадоксально, при нынешней противоречивой политике Трампа нельзя быть уверенным, что Штаты не помогут им на этом пути.

Таким образом, пока соглашение действует, оно эффективно сдерживает регион от ядерного вооружения.

Надежда на сохранение соглашения сейчас живет в Париже. Именно Франция, кажется, взяла на себя основные функции лидера на этом направлении, потому что молодой президент Эммануэль Макрон хочет больше утвердиться в Персидском заливе и на Ближнем Востоке.

Кстати, возобновление развития ядерных технологий может повлиять и на КНДР. Иран – технологически и индустриально развитая страна, поэтому она может вернуться к практике помощи другим государствам-врагам США.

Так что последствия решения Трампа могут быть довольно мощными.

Остается надеяться, что коллективная архитектура безопасности устоит после шага США, а Европа докажет свои претензии на лидерство, найдя схему сохранения ядерного соглашения с Ираном.

Автор: Анатолий Максимов,

журналист-международник