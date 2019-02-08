На выборы без Европы: что сказали и о чем забыли шесть лидеров президентской гонки

Внешняя политика – одна из ключевых сфер полномочий президента Украины. И о ней должно бы много говориться в программах кандидатов на высший государственный пост.

А тем более это касается европейской и евроатлантической интеграции – внешнеполитического приоритета страны, важность которого подчеркивают большинство претендентов на президентский пост.

ЕвроПравда проанализировала президентские программы нынешних кандидатов-лидеров и их знаковые публичные заявления. А именно – Зеленского, Тимошенко, Порошенко, Гриценко, Ляшко и Бойко. То есть тех, кого в нынешних рейтингах поддерживают более 6% избирателей, которые планируют голосовать и уже определились с выбором.

Общий вывод неутешителен: в большинстве из них внешнеполитической тематики или нет вовсе, или ее очень мало.

А из официальных программ кандидатов складывается впечатление, что они готовятся стать премьер-министром или депутатом парламента – настолько далеки их лозунги и обещания от основных президентских полномочий и возможностей.

Один из парадоксов – ни в одной из программ этих кандидатов нет упоминания о важности выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС. Похожая ситуация с инструментами взаимодействия Украины с Альянсом – пять кандидатов из этой шестерки просто обошли их.

"У меня вопрос по НАТО. Что это?"

В программе нынешнего лидера соцопросов Владимира Зеленского – всего несколько предложений о евроатлантической интеграции.

"Движение Украины к НАТО и другим подобным объединениям – залог нашей безопасности, в которую я верю и которая должна получить подтверждение через всеукраинский референдум", – говорит избирателям Зеленский.

Эта лаконичная декларация ставит больше вопросов, чем дает ответов.

Для Зеленского безопасность обеспечивает само по себе движение в НАТО – или он все же за членство в Альянсе? Что означает "другие подобные объединения"? В мире в целом и в нашем регионе в частности нет структуры, которая бы отвечала потребностям Украины и была подобна Альянсу.

Какое именно "подтверждение" и на каком этапе Зеленский хочет получить через всеукраинский референдум? Ведь для вступления в Альянс референдум необязателен, и только несколько нынешних членов проводили его непосредственно перед присоединением. Проводить же референдум сейчас, без веской на то причины, нет смысла вообще.

Хотя такие нестыковки не удивляют.

Публичные высказывания Зеленского подтверждают, что он имеет очень слабое представление о международных отношениях и внешней политике.

"Конечно, круто туда вступить, – сбивчиво размышлял кандидат о членстве в Альянсе в одном из интервью. – У меня вопрос по НАТО. Что это? Войска, которые будут защищать нас от агрессоров? Если будут – хорошо, иди договорись тихо. Надо будет – я договорюсь с НАТО. Хотя там такие условия... У нас война на территории – это уже мешает нам вступить в Альянс".

Не исключено, что Зеленский поддерживает также интеграцию в ЕС – хотя это не отражено в его программе. При этом в заявлениях юморист обращается к популярному среди евроскептиков тезису "нас там не ждут".

"В любой союз на условиях, при которых мы не теряем независимости нашего государства – замечательно! Но пусть нам скажут, где нас ждут. Может, ЕС стучится к нам: "Друзья, пожалуйста, почему вы отказываетесь?". Нет. Не слышно", – говорит он.

В программе Зеленского отмечается необходимость присоединения Украины к общему авиационному пространству ЕС, так называемому "открытому небу". Это действительно важно, однако относится к компетенции правительства, а не президента. Но самое главное – Украине для этого ничего не надо делать. Соглашение парафировано еще в 2013 году, а не подписали его до сих пор исключительно из-за спора между Испанией и Британией по поводу аэропорта в Гибралтаре. Есть надежда, что после Brexit дело достаточно быстро можно будет завершить.

Из позитивного: Зеленский поддерживает выборы в парламент по открытым спискам и антикоррупционную повестку дня, предложенную общественными организациями. Это на сегодня важные евроинтеграционные маркеры.

Курс "новый", но куда?

Предвыборная программа Юлии Тимошенко "Новый курс Украины" – крупнейшая из программ кандидатов первой шестерки. Однако Евросоюзу и Альянсу в ней посвящено немного.

То, что есть, сосредоточено в разделе "Новая стратегия мира и безопасности" и привязано к широко разрекламированной, но совсем непонятной пока инициативе о создании нового переговорного формата, который якобы предоставит Украине гарантии безопасности.

"В состав "Будапешт плюс "войдут все страны-гаранты территориальной целостности Украины, – говорится в документе. – Сразу после президентских выборов в нашу страну будут приглашены руководители стран-подписантов – США, Великобритании и России, а также лидеры Франции, Китая, Германии и Верховный комиссар ЕС по вопросам безопасности ".

К слову, последней должности в Евросоюзе просто не существует.

Можно предположить, что у Тимошенко имели в виду высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности (сегодня это Федерика Могерини). Но сложно объяснить, как можно перепутать должность одного из главных брюссельских контактных лиц для будущего президента.

По линии НАТО Тимошенко обещает увеличение финансирования армии и ее реформу.

"Результатом комплексной программы восстановления армии станет полное соответствие всем действующим стандартам НАТО с последующей интеграцией в этот мировой оборонный и миротворческий коллективный блок", – говорится в программе.

В то же время публичная риторика Тимошенко свидетельствует об определенной близости с "нас там не ждут" от Зеленского.

"Я вижу Украину частью европейской западной цивилизации, полноправным членом Европейского Союза и НАТО и буду делать все для того, чтобы приблизить этот исторический момент, – заявила она во время первого из ряда своих форумов. – Но Украина, одна из крупнейших европейских стран, не может ждать открытых дверей в ЕС и НАТО".

"Если нас не хотят видеть в Объединенной Европе, нам надо, не теряя ни минуты, приложить сверхусилия для самостоятельного быстрого развития!" – подытожила Тимошенко.

С одной стороны, нынешняя неготовность ЕС признать Украину своим будущим членом общеизвестна (в НАТО такое признание есть, но не хватает готовности к конкретным шагам). С другой – декларируемая Тимошенко самостоятельность напоминает определенный изоляционизм, дистанцирование от ЕС и НАТО во внутренней жизни, отказ от дипломатических усилий по получению перспектив членства и движения в эти организации.

Курс на Брюссель и малореалистичные обещания

Единственным из кандидатов-лидеров, в программе которого много говорится о европейской и евроатлантической интеграции, внешней политике и безопасности, оказался Петр Порошенко.

Похоже, именно прозападный курс страны становится одной из главных предвыборных "фишек" действующего президента. "Только полноправное членство (в ЕС и НАТО)... окончательно и бесповоротно гарантирует государственную независимость и национальную безопасность", – пишет кандидат.

В то же время программа содержит и противоречивые обещания. "В 2023 году мы подадим заявку на вступление в ЕС, получим и начнем выполнять План действий по членству в НАТО. Благодаря членству в ЕС и НАТО обеспечим: высокие стандарты жизни людей, верховенство права и равные правила для всех, помощь в развитии экономики всего государства и регионов, доступ к крупнейшему мировому рынку, безопасность и защиту", – обещает президент, словно ставя знак равенства между подачей заявки и членством.

Возможное вступление Украины в ЕС и НАТО – это дело десятилетий и многих президентских сроков. В конце концов, упомянутые преимущества от интеграции можно и нужно получать уже сейчас, должным образом проводя соответствующие реформы.

Да и предоставление Альянсом ПДЧ Порошенко тоже гарантировать никак не может. А вот заявку на вступление в Евросоюз Украина вполне может подать в любое время, такое право гарантировано ей Договором о ЕС – но практический смысл это будет иметь, только если к тому времени Украина достигнет успеха в реформах и будет согласие на то других государств-членов.

К слову, в сентябре 2014 года Порошенко уже объявлял о планах подачи заявки на вступление в ЕС в 2020 году.

С приближением этой даты на Банковой скорректировали свое обещание.

В то же время в программе президента никак не упоминается о важности надлежащего выполнения Соглашения об ассоциации с Евросоюзом – при том, что президент похвастался его подписанием. Хотя это дело преимущественно парламента и правительства, позиция президента и его политическая воля также много значат.

Итак, программа Порошенко хотя и содержит ряд спорных моментов, однако все же дает больше ответов на вопросы о взглядах кандидата на внешнюю политику и евроатлантическую интеграцию, чем программы других.

"Игнор" от Гриценко и Ляшко

Предвыборная президентская программа Анатолия Гриценко состоит из более чем полусотни коротких лозунгов-обещаний. Внешней политики в документе просто нет, об интеграции в ЕС и НАТО – ни слова.

Соответственно, оценить программные взгляды или возможные намерения Гриценко в одной из главных сфер компетенции президента сложно. Впрочем, есть один важный маркер.

"Не будет уничтожения лесов и окружающей среды – будет мораторий на экспорт древесины под видом дров, с развитием отечественных деревообрабатывающей, мебельной, картонно-бумажной отраслей и восстановлением лесных массивов!" – обещает Гриценко.

Это – известный популистский подход.

Мораторий на экспорт леса – серьезная проблема в отношениях ЕС и Украины, его введением летом 2015 года Киев нарушил Соглашение об ассоциации. В том числе и из-за этого Украина недополучила 600 млн евро макрофинансовой помощи Евросоюза, а сам он запустил процедуру арбитража. Украина имеет возможность заменить мораторий на механизмы контроля вырубки, что спасло бы карпатские леса на практике, а не на бумаге – но не делает этого.

Идея ввести мораторий и на вывоз топливной древесины, то есть дров, еще больше углубляет проблему. С подачи партии Ляшко парламент осуществил такую ​​попытку в июле прошлого года, однако президент Порошенко тот закон ветировал.

Мало внимания вопросам интеграции в ЕС и НАТО уделяет Гриценко и в публичной риторике. Некоторые из его тезисов созвучны с упомянутыми выше "нас там не ждут" – мол, вступление в эти организации эфемерно, поэтому надо рассчитывать прежде всего на собственные силы.

Как и у Гриценко, ни одного упоминания о Евросоюзе и НАТО нет в президентской программе Олега Ляшко. В то же время там достаточно популистских идей, которые бы точно осложнили отношения Украины с миром.

В целом Ляшко в этой кампании пытается активно эксплуатировать антизападно-псевдопатриотическую риторику под лозунгами "сопротивления внешнему управлению".

"Вместо того, чтобы гнуть спину перед "партнерами" – буду требовать от них выполнения Будапештского меморандума, – говорится в "Плане Ляшко". – Если документ не выполняется, мы имеем полное право заявлять о восстановлении статуса ядерной державы".

А выступая на съезде Радикальной партии, выдвинувшей его в президенты, Ляшко пообещал восстановить смертную казнь "за коррупцию, государственную измену и терроризм". Такой шаг Украины стал бы катастрофой для ее европейской интеграции.

Введение смертной казни несовместимо ни с членством в Совете Европы, ни с движением в ЕС.

Бойко – за внеблоковость и выполнение Минских договоренностей

Вполне естественным оказалось отсутствие упоминаний об интеграции в ЕС и НАТО выдвиженца пророссийской "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрия Бойко.

Он обещает обеспечить "реальный нейтралитет и внеблоковость", преодолеть "противоречия со всеми странами-соседями, в том числе с Россией".

Есть еще один момент, который касается реализации Минских договоренностей. "Украина выполнит все международные обязательства по установлению мира на Донбассе", – обещает кандидат. Это еще одно косвенное подтверждение того, что "минская ловушка" рассматривается Кремлем как инструмент обновления своего влияния и блокирования евроатлантического будущего Украины.

О чем должны были бы говорить кандидаты

Перед Украиной стоят сейчас серьезные внешнеполитические задачи и вызовы, и ответы на них должен будет искать следующий глава государства.

Выборы в Европейский парламент могут создать в ЕС новую реальность, далеко не лучшую для нас. Число желающих поддерживать Украину на общеевропейском уровне может уменьшиться, и это накладывается на уже и так достаточно сложную ситуацию с поддержкой со стороны некоторых государств-членов ЕС.

Минские договоренности остаются угрозой, и на Украину может усилиться внешнее давление по поводу их выполнения с нашей стороны – без реального прекращения российской оккупации на Донбассе.

Все эти вопросы в значительной степени будут упираться в дипломатию, которая является одной из главных компетенций президента.

В 2025 году должно было бы завершиться выполнение реформ, предусмотренных Соглашением об ассоциации с ЕС. И хотя этот срок наверняка будет продлен – именно при каденции следующего президента должен начаться конкретный диалог о том, что же будет дальше. Если не стандартный путь с перспективой членства в ЕС, то какие другие форматы интеграции?

Конечно, это лишь часть вопросов, которые должны обсуждать кандидаты и по которым у них должны быть сформированные позиции. Вот только ответов на все это нет в их программах. И, очень похоже, что за пределами программ – тоже.

Автор: Анатолий Марциновский,

"Европейская правда"