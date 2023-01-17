Министр по вопросам танков: как перемены в Минобороны Германии повлияют на поддержку Украины

Вибір кандидатури нового міністра оборони – завжди непросте завдання. А для німецького канцлера Олафа Шольца це завдання було особливо складним.

Відставка з цієї посади Крістіне Ламбрехт не була неочікуваною, але відбулася явно не у найкращий для цього момент.

Вже у четвер до Берліна прибуде глава Пентагону Ллойд Остін, а в п’ятницю на американській авіабазі Рамштайн у Німеччині відбудеться чергова зустріч союзників щодо допомоги Україні, де ключовою темою стане постачання танків.

Пошуки Шольца ускладнювались і тим, що до крісла міністра оборони черга з кандидатів, м’яко кажучи, не стояла. Міністерство вважається проблемним, а німецька армія зіткнулася з чи не найсерйознішими викликами у новітній історії через погане забезпечення та виснаження запасів.

Усі ці проблеми, та ще в режимі "на вчора" доведеться вирішувати Борису Пісторіусу, який до цього призначення обіймав посаду глави МВС Нижньої Саксонії. "Європейська правда" зібрала головні факти про нового керівника міністерства оборони Німеччини.

Зокрема, ми розповімо, звідки в нього таке ім'я, що об'єднує його із Герхардом Шредером та чи є це єдиним "російським слідом" у біографії нового міністра. А головне, спробуємо проаналізувати, чи варто чекати від нього прориву у допомозі Україні зброєю та боєприпасами.

"Вертолітна мама" та інші скандали

Перш ніж перейти до Бориса Пісторіуса, варто згадати, що призвело до відставки його попередниці та в якому стані вона залишила справи в оборонному відомстві.

Заяву про своє звільнення Крістіне Ламбрехт офіційно подала у понеділок. Вона пояснила, що причиною є "багатомісячна увага ЗМІ" до її персони, яка не дозволяє ефективно висвітлювати та обговорювати питання солдатів і Бундесверу.

І справді,

після призначення 13 місяців тому Ламбрехт постійно опинялася у центрі уваги преси, оскільки спричиняла кризу за кризою.

Відразу після вступу на посаду в грудні 2021 року Ламбрехт на кілька годин прилетіла до німецьких військових у Литву, звідки негайно вирушила на австрійський лижний курорт Ішгль святкувати Різдво і Новий рік. Багато хто не міг зрозуміти, чому новопризначена міністерка відразу вирушила у відпустку, а не кинулась до роботи, особливо з огляду на скупчення російської армії біля кордонів України.

Очікування повномасштабного вторгнення РФ теж обернулося для Ламбрехт скандалом. У січні 2022 року, в той час як Київ відчайдушного просив зброю, Ламбрехт оголосила про надання Україні 5 тисяч шоломів.

Звичайно, рішення про військову допомогу залежало передусім від канцлера Шольца, але саме Ламбрехт відповідала за політику, яка, на думку багатьох, була занадто кволою для підтримки України.

У квітні Ламбрехт спіткала нова криза. Вона вирушила з візитом до військ на півночі Німеччини, звідки гелікоптером відправилась у великодню відпустку на острів Зюльт. Міністерці довелося захищатися від закидів, що вона, мовляв, відвідала війська лише для того, аби зручніше дістатися до місця відпочинку.

При цьому вона взяла з собою у вертоліт сина, який хизувався польотом у Instagram. Пізніше з’ясувалося, що Ламбрехт часто брала з собою сина у відрядження, коли працювала міністром юстиції.

Через цей інцидент її почали називали "вертолітна мама".

Далі були інші скандальні епізоди – починаючи від забутого імені головнокомандувача ВПС та візиту до військ у Малі на підборах попри вимоги безпеки і закінчуючи резонансним новорічним привітанням, яке критикували за непрофесіоналізм.

Та ще більше питань до Ламбрехт виникло через її безпосередні професійні обов'язки.

Після початку повномасштабної війни в Україні канцлер Олаф Шольц пообіцяв Бундесверу модернізацію на 100 мільярдів євро. Однак дотепер військо не відчуло істотних покращень, а з багатомільярдного фонду законтрактована лише невелика його частина на закупівлю винищувачів F-35.

У той самий час у ЗМІ регулярно з’являлися звинувачення на адресу міністерки: то через нестачу боєприпасів на мільярди євро, то через несправність техніки у всіх родах військ.

Наприклад, згідно з документами, лише 34% самохідних артилерійських гаубиць Panzerhaubitze 2000 на озброєнні армії є справними, а у військово-морському флоті з шести підводних човнів лише два перебувають у строю.

Останнім кричущим випадком стало виявлення поламок в усіх 18 бойових машин піхоти Puma, які мали надійти силам швидкого реагування НАТО.

Антикризовий міністр

Тепер оборонне відомство з усіма його проблемами очолить Борис Пісторіус.

"Він є надзвичайно досвідченим політиком, випробуваним в управлінні, роками займався політикою безпеки, і завдяки своїй компетентності, наполегливості та великому серцю є саме тією особою, щоб вести Бундесвер у цей поворотний момент", – оголосив про призначення у вівторок канцлер Олаф Шольц.

Як і Ламбрехт, Пісторіус є юристом. До нового призначення він працював міністром внутрішніх справ землі Нижня Саксонія з 2013 року, а до цього був мером міста Оснабрюк.

Хоча усю свою політичну кар’єру Пісторіус будував у регіоні, його нерідко приміряли на високі посади на федеральному рівні.

Як пише видання Spiegel, у СДПН Нижньої Саксонії вважалося банальним запитання, коли вже Борис поїде до Берліна. Його називають гострим на язик, наполегливим та досить амбітним. Демонстрацією останнього є те, що в 2019 році він змагався з Шольцом за пост лідера СДПН.

Віднедавна Пісторіус вважався кандидатом у міністри внутрішніх справ замість чинної міністерки Ненсі Фезер, якби вона вирішила балотуватись на виборах у Гессені.

Те, що врешті він потрапив у інше міністерство, може бути демонстрацією складнощів, з якими зіткнувся Шольц у пошуках керівника оборонного відомства.

Як довідалася зі своїх джерел німецька преса, Пісторіус був далеко не кандидатом номер один Шольца.

Але, схоже, інших охочих з рядів високопоставлених соціал-демократів на це місце просто не знайшлося.

До слова, з призначенням Пісторіуса канцлеру Шольцу довелося відступити від свого широко розрекламованого зобов’язання дотримуватися в уряді гендерного балансу. Зменшення кількості жінок-міністрів може не сподобатися деяким членам Соціал-демократичної партії і навіть призвести до інших перестановок в уряді.

Серед головних завдань нового міністра, які називають військові аналітики – швидша та рішуча військова допомога Україні, реформи для зменшення внутрішньої бюрократії та швидке впровадження нових процедур закупівель для реалізації фонду Бундесверу на 100 мільярдів євро.

Цьому може завадити відсутність у нового міністра будь-якого досвіду роботи з Бундесвером та оборонними питаннями.

Проте серед позитивних сторін Пісторіуса називають його службу у війську (ще на початку 1980-х років). Вважають, що цей досвід сприятиме його репутації серед службовців Бундесверу.

Додатковим плюсом є наявність експертизи у сфері внутрішньої безпеки, а також вміння працювати з великим бюрократичним апаратом.

На завершення цього біографічного блоку – кілька особистих фактів.

Мати Пісторіуса захоплювалась російським письменником Борисом Пастернаком, і після того, як його зацькували через Нобелівську премію, назвала сина на його честь.

Новий міністр оборони Німеччини має двох дочок та є вдівцем. Його дружина померла від раку.

Після смерті дружини у нього були тривалі стосунки з колишньою дружиною близького друга Путіна Герхарда Шредера Доріс Шредер-Копф. Пара розійшлася минулого року.



"Україна має виграти війну"

Попри те, що за посадовими обов’язками Пісторіус займався внутрішніми питаннями, він озвучував свої погляди й щодо зовнішньої політики.

До великої війни Пісторіус належав до крила соціал-демократів, які виступали за "дружній і критичний" підхід до Росії.

У 2018 році він висловився за перегляд антиросійських санкцій, оскільки ті, за його словами, завдали мільярдної шкоди німецькій економіці. "Якщо ви не досягаєте цілей, ви повинні запитати себе, чи інструменти правильні", – говорив він.

Тоді політик стверджував, що мирна політика у Європі неможлива без участі Росії.

Та повномасштабна війна, вочевидь, змінила погляди Пісторіуса.

24 лютого він розкритикував напад Росії на Україну: "Я шокований і приголомшений драматичним розвитком подій і жорстокими нападами збройних сил під командуванням президента Росії Владіміра Путіна на Україну. Це перша за десятиліття агресивна війна однієї держави проти іншої суверенної держави в Європі".

Навесні він жорстко виступив проти використання символів, що прославляють російську агресію, під час заходів 8 травня. "Ми не дозволимо прославляти цю війну на наших вулицях – незалежно від того, чи це буде показ символу Z, чи георгіївської стрічки", – говорив міністр, даючи добро поліції на розгін демонстрантів-порушників.

Пісторіус також виступив за експропріацію активів російських олігархів на користь України та закликав орієнтуватись у цьому на досвід Канади.

"Ми повинні наслідувати її приклад і не тільки заморожувати активи олігархів, які перебувають у списку санкцій ЄС проти Росії, але конфіскувати їх і використовувати для гуманітарної допомоги та будівництва України", – говорив він.

Та найголовніше, що Борис Пісторіус публічно висловлювався за перемогу України у війні – це те, чого досі відкрито не заявляв Олаф Шольц.

У травні Пісторіус сказав, що повернення окупованих територій є "легітимним і абсолютно правильним, і ми також повинні це підтримувати. Україна має виграти війну". При цьому він закликав Київ до стриманості від атак по російській території.

То чи зможе новий міністр здійснити перелом у підтримці Німеччиною України?

Відповідь на це запитання може бути отримана вже у п’ятницю, коли новому міністру доведеться мати справу із тиском союзників щодо дозволу Берліна врешті надати Україні танки Leopard.



Автор: Христина Бондарєва,

журналістка "Європейської правди"