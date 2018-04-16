Частичный пересмотр "дружбы" с Россией: почему президент загоняет себя в ловушку

Анатолий Марциновский, Европейская правда _ Понедельник, 16 апреля 2018, 11:00

Два важных для украинской внутренней и внешней политики фактора сойдутся ближе к концу этого года.

Первый – 30 сентября истекает срок, когда Украина может заявить о расторжении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией. И если Киев этого не сделает, то с 1 апреля 2019-го "дружба" с агрессором будет автоматически продлена на 10 лет.

Второй – именно осенью в активную фазу войдет президентская предвыборная кампания.

Понятно, что президенту Порошенко не слишком комфортно будет идти на выборы с не просто сохраняющимся, но и фактически пролонгированным во время избирательной кампании договором с Россией. Тем более, что новая его десятилетка начнется как раз на следующий после выборов день.

Очевидно, именно поэтому ситуацию было решено несколько "припудрить".

На прошлой неделе президент заявил о планах по приостановке части положений договора. "В связи с агрессией Украина сегодня имеет право приостановить и норму о стратегическом партнерстве, и норму о военном сотрудничестве, о военно-техническом сотрудничестве и многие другие нормы, которые на сегодняшний день – не в интересах Украины", – пояснил Порошенко.

Конечно, с базовым политическим договором с Россией уже давно надо что-то делать. Однако выглядит все так, что по ряду причин новая инициатива президента заводит его в очень неудобное положение. Или уже завела.

Во-первых, у частичного приостановления базового договора с Россией нет очевидной внешнеполитической цели. Непонятно, какой результат это бы принесло – выбранные для приостановления положения и так не работают. Проще говоря, смысл инициативы – под вопросом.

Более того, и это во-вторых, идея сомнительна юридически. В 2015 году уже был законопроект о приостановлении ряда положений "большого" договора с Россией от народных депутатов во главе с Борисом Тарасюком. Его забраковал МИД Украины. "Такое основание, как "вооруженная агрессия", не может быть использовано для прекращения действия отдельных положений договора, а определяет необходимость прекращения действия (денонсации) международного договора в целом", – говорится в заключении министерства.

Сейчас у Порошенко говорят, что частичное приостановление договора стало возможным благодаря появлению в 2017-18 годах в международных документах и ​​украинском законодательстве термина "российская агрессия". Аргументация очень сомнительная и не вяжется ни с положениями самого договора, ни с международным правом.

В-третьих, большие проблемы инициативе добавляют обоснованные подозрения в реализации президентской командой очередной политтехнологии. К слову, не слишком удачной уже на старте, так как по ходу дела Порошенко сам привлек внимание к собственной продолжительной толерантности к договору о дружбе со страной-агрессором.

Соответственно, и это в-четвертых, проблемным может стать прохождение возможного законопроекта в парламенте.

С одной стороны, по причине упомянутых выше юридической сомнительности и бессмысленности. С другой – из-за очевидного предвыборного характера инициативы.

Можно предположить, что помочь президенту таким образом на выборах будут рады далеко не все даже в "коалиции". Точно не подстрахуют на этот раз Оппозиционный блок и другие пророссийские силы, к услугам которых порой прибегает Банковая.

В конце концов, часть оппозиции вполне может использовать политическое и юридическое несовершенство идеи Порошенко в свою пользу – требуя радикальных шагов, той же денонсации договора. Выборы же не только у президента. В итоге это сделает ситуацию вокруг "дружбы" с Россией еще более трагикомичной – а Порошенко будет нанесен политический ущерб.

Конечно, президент и сам еще может предложить значительно более естественный вариант, чем анонсированный на минувшем Киевском форуме по безопасности – денонсацию договора в целом до 30 сентября. То есть сделать все в соответствии с текстом документа и фактом существенного нарушения его Россией. По сути, выбрасыванием ею договора на помойку.

Правда, попутно это будет означать также денонсацию всей риторики президентской команды за последние годы.

Мол, в случае расторжения договора мы не сможем эффективно судиться с Россией. Поскольку документ содержит положения об уважении суверенитета и территориальной целостности Украины, то его денонсация помогает в этом Кремлю.

Это тоже неправда. Ведь на момент начала российской оккупации и агрессии договор был в силе.

Согласно Венской конвенции о международных договорах, прекращение действия договора "не влияет на права, обязательства или юридическое положение участников, возникшие в результате выполнения договора до его прекращения".

Обезопасит ли пролонгированный договор Украину от дальнейшей агрессии против нее – вопрос риторический. Конечно же, нет. Выступая на том же Киевском форуме по безопасности, секретарь СНБО Александр Турчинов очень хорошо описал подготовку России к возможному масштабному вторжению.

Впрочем, опыт показывает, что риторика президентской команды может быстро и радикально меняться. Тем более, что Порошенко действительно рискует оказаться в затруднительном положении.

Ну а в целом это история о необходимости своевременного принятия важных решений. И урок для тех, кто из-за недостатка политической воли или по другим причинам с ними медлит.

Автор: Анатолий Марциновский,

"Европейская правда"

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