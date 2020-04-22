Все шансы на реванш: чем завершился "аммиачный" спор Украины и РФ

Всемирной торговой организацией опубликовано решение арбитра по результатам рассмотрения спора о разумном периоде для имплементации рекомендаций группы экспертов и Апелляционного органа ВТО в споре РФ vs Украина – Антидемпинговые меры в отношении импорта нитрата аммония из РФ (DS493).

Тем самым в споре Украины и РФ наконец-то поставлена точка.

Самое время разобраться, что это решение значит для Украины на практике.

Корректировка не в интересах РФ

Спор DS493 начался еще 7 мая 2015 года, когда РФ подала в ВТО запрос на консультации (первая стадия рассмотрения спора в ВТО), оспорив антидемпинговые меры в отношении импорта нитрата аммония происхождением из РФ, размер которых был пересмотрен в июле 2014 года с 0-11,91% (в зависимости от субъекта применения мер) до 20,51-36,06%.

Такой пересмотр стал возможен благодаря тому, что Украина при расчете антидемпинговой пошлины впервые применила газовую корректировку.

Суть этой корректировки состоит в следующем. Как известно, в РФ действует система двойного ценообразования на газ (dual pricing), согласно которой для российских потребителей цена газа регулируется государством.

В результате цена, по которой российские производители покупают газ, в 3-5 раз ниже, чем цена того же газа при экспорте в третьи страны, а порой даже ниже его себестоимости.

Вопрос двойного ценообразования был одним из краеугольных при вступлении РФ в ВТО, поскольку многие члены ВТО в принципе не могли конкурировать с российскими производителями.

РФ взяла на себя обязательства отменить соответствующее регулирование, однако это не было сделано.

Именно поэтому члены ВТО, например, ЕС при проведении антидемпинговых расследований применяли газовую корректировку, когда нерыночная/регулируемая цена на газ в структуре себестоимости российских производителей менялась на рыночные экспортные цены.

Такой подход позволял применять антидемпинговые пошлины в размере, который реально мог защитить национальных производителей, страдавших от недобросовестного российского импорта.

В частности, последний раз Еврокомиссия использовала этот инструмент в ходе антидемпингового расследования в отношении импорта удобрений, в том числе из РФ.

Выиграть в основном

РФ предсказуемо не согласилась с использованием Украиной этого инструмента и пыталась оспорить антидемпинговые пошлины – сначала в украинских судах, а потом в ВТО.

Несмотря на все старания и ухищрения РФ, Украине удалось отстоять газовую корректировку как таковую.

Согласно решению апелляционного органа ВТО, в пересмотре 2013-2014 годов Украина не имела надлежащих доказательств, чтобы применить газовую корректировку. Это и не удивительно, поскольку Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины впервые применяло корректировку в своей практике.

Однако это решение все равно стало победой Украины, поскольку не отрицает нашего права использовать газовую корректировку. От такого решения выиграют не только украинские химики, но и металлурги, производители стекла, стройматериалов – все те отрасли, где газ имеет значительное влияние на конечную цену.

Единственное, что РФ может записать в свой "актив" – исключение из-под действия антидемпинговых мер "ЕвроХима", крупнейшего российского производителя и экспортера аммиачной селитры в Украину.

Имплементируй не спеша

Должна ли Украина незамедлительно выполнять решение ВТО? РФ считала, что да, требуя, чтобы Украина уже за два месяца сняла все защитные пошлины.

Однако арбитр ВТО с ее аргументами не согласился.

Арбитр посчитал, что для проведения пересмотра мер с "работой над ошибками", да еще и в условиях COVID-19, двух месяцев явно недостаточно, и дал Украине целых 11,5 месяца для приведения своих мер в соответствие с требованиями ВТО.

Формально защитные меры будут отменены 15 сентября.

Однако Украина может воспользоваться отсрочкой для того, чтобы провести полноценный пересмотр действующих антидемпинговых мер и (с учетом всех замечаний ВТО) принять взвешенное решение по их пересчету.

Согласие ВТО на использование газовой корректировки позволяет Украине выйти победителем в этом споре, проведя новое расследование и наложив новые защитные пошлины.

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