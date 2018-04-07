Отравление Скрипаля: посольство РФ попросило о встрече с главой МИД Британии

Суббота, 07 апреля 2018, 15:15

Посольство РФ в Лондоне запросило встречу с главой МИД Британии Борисом Джонсоном для обсуждения ситуации вокруг отравления экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери.

Об этом говорится в сообщении на сайте посольства.

В диппредставительстве отметили, что текущий уровень сотрудничества посольства с МИД Британии неудовлетворительное и давно назрела необходимость встречи посла Александра Яковенко с министром иностранных дел Британии Борисом Джонсоном.

"В связи с этим Александр Яковенко направил Борису Джонсону личную ноту. Надеемся на конструктивный ответ британской стороны и рассчитываем на организацию такой встречи в ближайшее время", - говорится в сообщении.

Как сообщает Sky News, в МИД Британии получили запрос и впоследствии предоставят ответ.

Ранее сообщалось, что отравленный в Великобритании бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль больше не находится в критическом состоянии.

Сергея Скрипаля вместе с дочерью отравили 4 марта в британском Солсбери, с тех пор они оба находятся в больнице.