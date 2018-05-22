Абрамовича обязали объяснить происхождение состояния для получения визы – СМИ

Российский олигарх Роман Абрамович должен объяснить, каким образом он приобрел свое состояние, для получения новой британской визы инвестора.

Об этом сообщает The Telegraph.

Предыдущая виза инвестора Абрамовича, которая действовала 40 месяцев, закончилась три недели назад, когда тот находился за границей. В результате владелец футбольного клуба "Челси" был вынужден подать заявку на новую визу, которая выдается по ужесточенным в 2015 году правилам.

Однако процесс получения новой визы затянулся, из-за чего российский миллиардер не смог присутствовать на субботнем финале Кубка Англии по футболу, где его футбольный клуб "Челси" одержал победу над "Манчестер Юнайтед".

В офисе британского премьера Терезы Мэй отказались комментировать это дело, однако ее представитель отметил: "Правила были усилены в 2014-2015 году и включали, среди прочего, новые полномочия для отказа в случае обоснованных причин полагать, что заявитель не контролирует имеющиеся у него средства, эти средства были получены незаконным путем или путем, незаконным в Британии".

Новые правила применяются и в отношении тех, кто получал раньше визу инвестора по старым правилам.

Новые, более жесткие правила получения визы, требуют подтвердить, что состояние заявителя заработанные законным путем. Сложившаяся ситуация не означает проведения расследования в отношении Абрамовича, отмечает издание.

Как сообщалось в конце марта, Министерство внутренних дел Великобритании проверяет визы всех состоятельных россиян, выданные по программе привлечения инвесторов.