Сайты новостных изданий США были заблокированы в ЕС из-за новых правил защиты данных

В пятницу после вступления в силу новых правил ЕС по защите персональных данных несколько новостных американских сайтов стали недоступными для европейских пользователей.

Об этом сообщает AFP.

Американские газеты, которые принадлежат группе Tronc, ранее известной как Tribune Publishing, заявили, что по состоянию на утро пятницы они оказались заблокированными для европейцев.

"К сожалению, наш сайт в настоящее время недоступен в большинстве европейских стран", - говорилось в сообщениях, опубликованных крупными американскими изданиями LA Times, Chicago Tribune, New York Daily News, Baltimore Sun и Orlando Sentinel.

Местные американские газеты, принадлежащих Lee Enterprises, в частности St. Louis Post Dispatch и Arizona Daily Sun, также были недоступны.

Европейская комиссия настояла на том, что не несет ответственности за "падения" некоторых американских сайтов, заявив, что она "гордится тем, что устанавливает высокие стандарты защиты данных" для 500 миллионов граждан ЕС.

"Мы видели сообщения в прессе, но комиссия не комментирует политику отдельных компаний в отношении предоставления услуг в ЕС", - сказал представитель ЕК в комментарии по электронной почте агентству AFP.

"Мы ожидаем, что все компании в полной мере будут соблюдать Общие правила защиты данных", - добавили в Европейской комиссии.

В Европейском Союзе 25 мая вступили в силу новые правила по защите данных - Общий регламент защиты данных (GDPR). Он дает гражданам ЕС больше прав относительно того, как используется их личная информация.

Теперь все граждане ЕС имеют право видеть, какую информацию компании имеют о них, и могут требовать удалить эту информацию. Компании, работающие в ЕС, должны получить четкое согласие на сбор личной информации, иначе им грозят крупные штрафы.