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Генерал НАТО: в администрациях "ЛДНР" работают 3-5 тысяч россиян

Пятница, 4 мая 2018, 17:18

Председатель Военного комитета НАТО чешский генерал Петр Павел заявляет, что Россия, несмотря на свои возражения, сохраняет все "важные позиции" в группировках "ДНР" и "ЛНР" на востоке Украины.

В интервью "Радио Свобода" он отметил, что без значительной поддержки, которую оказывает Россия, группировка "ДНР" и "ЛНР" "не смогли бы выжить".

"Они (русские. - Ред.) сохраняют все важные позиции в военной структуре. Они также сохраняют важные посты в местной администрации, и, если прибегать к цифрам, согласно нашим источникам, в этих структурах работает примерно от 3 до 5 тысяч российских специалистов", - отметил Павел.

По его словам, Россия также существенно поддерживает эти регионы оборудованием - особенно военной техникой, тяжелым вооружением, боеприпасами, всеми материально-техническими ресурсами.

"Итак, в принципе, мы можем сказать, что без значительной поддержки России эти два региона не смогли бы выжить", - добавил Павел.

Председатель Военного комитета НАТО также заявляет, что "твердо верит" в мирное урегулировании вооруженного конфликта на востоке Украины.

"Честно говоря, хотя это, вероятно, будет немного отличаться от того, что мы слышим на политическом уровне, я твердо верю в мирное урегулирование конфликта на Донбассе. Я считаю, что привлечение большего количества летального оружия приведет к несбалансированности, в ответ на которую и другая сторона начнет доставлять больше летального оружия ", - сказал Павел.

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Украина-НАТО
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