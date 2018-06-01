Евродепутат: Путин платит своим симпатикам в Европарламенте, мы имеем доказательства

В Европарламенте активно действуют сторонники президента России Владимира Путина, которые получают деньги из Москвы.

Об этом заявил литовский европарламентарий, председатель группы Европейского парламента "Друзья европейской Украины" Петрас Ауштревичюс, передает "Укринформ".

"У нас много беспристрастных во взглядах людей, и мы владеем информацией о ситуации в Украине, являемся сильными ее сторонниками. Мы делаем максимум того, что мы можем, в этом отношении. Опять же, я должен признать, что есть симпатики Путина, и Путин платит им. Мы имеем доказательства", - сказал он.

В Европарламенте количественно преобладают те, кто не поддерживает российского президента, но влияние кремлевской политики чувствуется, пояснил он.

"Я думаю, что людей со здравым смыслом гораздо больше, мы большинство. Но, опять же, мы не должны отрицать присутствие людей с другими убеждениями. Они имеют прокремлевскую позицию. Вот почему мы должны признать, что идет борьба. Но это политика. Проникновение политики Путина в Европе огромное. Через пропаганду, через дезинформацию, мы видим результаты, потому что умы отравлены", - добавил член Европарламента.

Напомним, группа депутатов Европарламента предлагает ввести санкции против близкого окружения президента России Владимира Путина и предприятий, связанных с Кремлем.