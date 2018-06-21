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В Румынии прошли протесты против смягчения антикоррупционных законов

Четверг, 21 июня 2018, 09:28

В столице Румынии несколько тысяч человек протестовали в среду вечером против новых поправок в Уголовный кодекс, одобренных накануне парламентом.

Об этом сообщает Romania TV.

В центре Бухареста у здания парламента собрались около 4 тысяч протестующих. Они заблокировали дорожное движение, во время акций протеста произошли столкновения между демонстрантами и полицией, восемь человек были задержаны.

 

Участники акции протеста держали флаги Румынии, США, Евросоюза и плакаты, в которых правящую Социал-демократическую партию страны называли "красной чумой" и "ворами". Они также призвали правительство уйти в отставку. Акция протеста завершилась около полуночи.

 
Участник акции держит портрет главы Национального антикоррупционного управления Румынии, которую правящая партия пытается уволить

Оппозиция заявила, что принятые в среду поправки ослабят полномочия прокуроров по расследованию коррупции на высоком уровне.

Согласно документу, апелляционным судам будет запрещено осуждать человека, признанного невиновным судом низшей инстанции, если только прокурорами не будут представлены новые доказательства.

Изменения также установили максимальную продолжительность уголовных расследований до одного года, что, по мнению критиков, фактически уничтожит запутанную сеть дел о взяточничестве в стране.

Румыния – одна из наиболее коррумпированных стран ЕС, и Брюссель держит ее систему правосудия под особым контролем с момента вступления в блок в 2007 году.

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Румыния коррупция
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