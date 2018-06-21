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Латвия запретила обучение на русском языке в частных вузах

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Латвия запретила обучение на русском языке в частных вузах

Четверг, 21 июня 2018, 17:33

В четверг Сейм Латвии принял в окончательном чтении поправки к закону о вузах, которые предусматривают запрет на обучение на русском языке в частных вузах и колледжах.

Об этом сообщает Delfi.

Министерство образования и науки страны предлагает разрешить вузам и колледжам, которые реализуют программы обучения на языке, который не соответствует требованиям закона, продолжить их реализацию до истечения срока аккредитации программ. Однако после 1 января 2019 года прием студентов на такие программы не будет разрешен.

Согласно действующему закону, на иностранном языке разрешается вести обучение по тем программам, где это необходимо для достижения целей обучения (языковые и культурные программы).

Как пояснили агентству LETA в министерстве, изменения, регулирующие употребление языков в частных вузах, следуют за недавно утвержденными поправками в закон об образовании, которые предусматривают постепенный переход на обучение только на государственном языке в средней школе.

До сих пор закон о вузах регулировал использование языков только в государственных вузах.

Обучение в вузах, как и раньше, можно будет проводить на одном из языков ЕС. В государственных вузах Латвии обучение на языках ЕС возможно лишь в отдельных случаях - для иностранных студентов и по программам, предусмотренным договорами о международном сотрудничестве. При этом иностранные студенты обязательно изучают латышский язык, если обучение длится дольше шести месяцев.

Примерно треть студентов частных вузов Латвии учились в прошлом году на русском языке.

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Язык образования Латвия
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