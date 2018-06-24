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В Кишиневе – протесты из-за аннулированных результатов выборов

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В Кишиневе – протесты из-за аннулированных результатов выборов

Воскресенье, 24 июня 2018, 14:20

В Кишиневе началась акция протеста против решения суда об отмене результатов выборов мэра.

Об этом пишет NewsMaker.

Движение в центре столицы перекрыто. Несколько сотен полицейских следят за общественным порядком.

 
 

Организаторы протеста - партии "Платформа Достоинство и правда", "Действие и справедливость", Либерально-демократическая партия, представители гражданского общества. Граждане скандируют: "Плахотнюк - твой дом - тюрьма!", "Воры!"

На сцену перед мэрией вышли победитель выборов Андрей Нэстасе и оппозиционерка Майя Санду. Протестующие встретили их аплодисментами.

Поздно вечером 19 июня суд в Кишиневе признал результаты выборов мэра Кишинева недействительными. Решение принимали за закрытыми дверями. Заседание длилось более пяти часов.

На следующий день в центре Кишинева, в том числе у офиса Демпартии, прошел протест против решения суда.

Аппеляция на решения суда позже была отклонена.

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Молдова
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