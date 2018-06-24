В Кишиневе – протесты из-за аннулированных результатов выборов
В Кишиневе началась акция протеста против решения суда об отмене результатов выборов мэра.
Об этом пишет NewsMaker.
Движение в центре столицы перекрыто. Несколько сотен полицейских следят за общественным порядком.
Организаторы протеста - партии "Платформа Достоинство и правда", "Действие и справедливость", Либерально-демократическая партия, представители гражданского общества. Граждане скандируют: "Плахотнюк - твой дом - тюрьма!", "Воры!"
На сцену перед мэрией вышли победитель выборов Андрей Нэстасе и оппозиционерка Майя Санду. Протестующие встретили их аплодисментами.
Поздно вечером 19 июня суд в Кишиневе признал результаты выборов мэра Кишинева недействительными. Решение принимали за закрытыми дверями. Заседание длилось более пяти часов.
На следующий день в центре Кишинева, в том числе у офиса Демпартии, прошел протест против решения суда.
Аппеляция на решения суда позже была отклонена.