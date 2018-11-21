Четыре дня "топливных протестов" во Франции: двое погибших и 552 пострадавших

Во Франции два человека погибли и 552 получили травмы различной степени тяжести за четыре дня масштабных протестов "желтых жилетов" против повышения цен на топливо.

Такие данные во вторник вечером обнародовало МВД Франции, сообщает Le Figaro.

Один из участников акции погиб 17 ноября в результате дорожного инцидента. В департаменте Изер женщина везла свою дочь к врачу, когда увидела толпу протестующих, которые пытались помешать ее проезду. Водитель запаниковала и направила автомобиль на людей. В результате погиб 50-летний мужчина.

В понедельник погиб второй протестующий, который попал под грузовик. Он умер в больнице от полученных травм.

По официальным данным, среди пострадавших 95 человек являются сотрудниками полиции, которые получили травмы в столкновениях с протестующими.

За четыре дня протеста были задержаны 582 человека, 450 из них еще остаются под стражей.

По последним данным, число протестующих по всей стране значительно сократилось, сейчас в акциях принимают участие до 10 тысяч человек. С понедельника разблокированы 30 стратегических объектов, включая 15 нефтехранилищ.

Несмотря на протесты, президент Франции Эммануэль Макрон настаивает на повышении акцизов на топливо. Он заявил, что пытается "изменить привычки", отучая французов от ископаемого топлива, а этот процесс "никогда не бывает простым".