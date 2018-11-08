В Литве просят Amazon изъять товары из советской символикой

Литовские активисты добиваются изъятия из продажи товаров с советской символикой, которые продаются через интернет-сервис Amazon.

Как сообщает Delfi, на сайте Amazon можно найти десятки футболок с советской символикой - серпом и молотом.

Автор инициативы Гедрюс Сакалаускас призвал жителей Литвы, а также других пользователей, объединиться и высказать свое мнение о недопустимости торговли вещами с советской символикой.

В комментарии изданию он рассказал, что в ходе акции активисты оставляют на Facebook-странице Amazon вопрос, уверены ли они в том, что сделали правильный выбор, с хэштегом #WhyNotSwastika.

По его словам, акция была инициирована в Литве, к ней уже присоединились Эстония, Латвия, Польша, Чехия, Словакия, Украина, Грузия и Армения.

Ранее литовские активисты заставили изъять из продажи майки с советской символикой американскую сеть Walmart и немецкую компанию Adidas.

В частности, посол Литвы в США Роландас Крищюнас обращался к руководству Walmart с просьбой отозвать из продажи товары с советской символикой.

В письме он указал, что после того, как СССР оккупировал Литву, "сотни тысяч наших граждан были убиты, сосланы, замучены, изнасилованы, были разделены семьи".