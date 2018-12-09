Швейцария не приняла ультиматум по новому соглашению с ЕС

Берн не сказал "да" общему соглашению о будущих отношениях с ЕС, несмотря на призыв Брюсселя сделать это 7 декабря.

Об этом пишет Bloomberg.

Правительство также не сказало "нет", объявив вместо этого национальную дискуссию по проекту договора.

Если Швейцария не поддержит проект соглашения, то Европейская комиссия не будет продолжать признание швейцарских бирж с 2019 года, заявили ранее в Брюсселе. 11 декабря Еврокомиссия обсудит этот вопрос.

Во вторник официальный Берн сообщил, что намерен завершить консультации с Европейским Союзом по новому договору уже в 2019 году.

Отношения между ЕС и Швейцарией регулируются примерно 100 двусторонними соглашениями, которые Брюссель хочет заменить одним договором. Соглашение, которое бы более тесно связывало нейтральную страну с ее крупнейшим торговым партнером, должно было быть подписано еще в начале года, однако швейцарские власти заявили, что договор может подорвать высокую заработную плату и условия труда в стране. По проекту, Швейцария автоматически адаптирует свои правила миграции и социального обеспечения к законодательству ЕС.