Потепление отношений с Польшей: посол анонсировал интенсивный период сотрудничества

В украинско-польских отношениях наступает "новый, интенсивный период сотрудничества", который будет характеризоваться значительным количеством встреч и двусторонних визитов.

Об этом в комментарии "Укринформу" в кулуарах форума "Европа-Украина" в Ряшеве заявил посол Украины в Польше Андрей Дещица.

"Вчера состоялась встреча руководства парламентов, сопредседателей парламентской ассамблеи Украина-Польша, руководителей групп дружбы Украина-Польша и заседание Украинско-польского форума партнерства. Это показывает новый интенсивный период в сотрудничестве, контактах и ​​переговорах. Надеюсь, что еще до парламентских выборов в Украине и Польше состоится несколько визитов, а это означает еще более глубокий диалог", - подчеркнул Дещица.

Ранее вице-премьер Павел Розенко заявил, что Украина готова общаться с Польшей о восстановлении поисковых и эксгумационных работ.

В четверг, 17 января, Конституционный суд Польши принял решение, которое в перспективе окажет положительное влияние на украинско-польские отношения.

Суд постановил, что положение поправки в Закон об ИНП в части, касающейся "преступлений украинских националистов", являются неконституционными. Украина неоднократно протестовала против этих норм.

Президент Порошенко заявил о готовности продолжать работать над укреплением украинского-польских отношений после решения суда.

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