Урегулирования спора о названии Македонии позволит ей присоединиться к НАТО и ЕС - США
Соединенные Штаты приветствовали решение парламента Греции о ратификации соглашения с Македонией о смене названия балканской страны.
Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео.
"Лидеры Греции продемонстрировали дальновидность, мужество и настойчивость в решении спора относительно названия, позволит будущий Республике Северной Македонии занять почетное место в НАТО и ЕС", - говорится в заявлении.
"Соединенные Штаты аплодируют этой исторической возможность для продвижения стабильности, безопасности и процветания в регионе", - добавил Помпео.
Напомним, парламент Греции 25 января ратифицировал соглашение с Македонией об изменении названия последней. Теперь страна будет называться Республика Северная Македония.
В обмен на отказ Македонии от старого названия и переименования Афины пообещали снять вето на желание Скопье присоединиться к НАТО и Европейскому Союзу.
В НАТО считают возможным вступление Македонии в альянс весной 2020 года.
Читайте также: "Вопреки протестам и давлению РФ: почему Греция одобрит соглашение с Македонией".