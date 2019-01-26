Урегулирования спора о названии Македонии позволит ей присоединиться к НАТО и ЕС - США

Соединенные Штаты приветствовали решение парламента Греции о ратификации соглашения с Македонией о смене названия балканской страны.

Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео.

"Лидеры Греции продемонстрировали дальновидность, мужество и настойчивость в решении спора относительно названия, позволит будущий Республике Северной Македонии занять почетное место в НАТО и ЕС", - говорится в заявлении.

"Соединенные Штаты аплодируют этой исторической возможность для продвижения стабильности, безопасности и процветания в регионе", - добавил Помпео.

Напомним, парламент Греции 25 января ратифицировал соглашение с Македонией об изменении названия последней. Теперь страна будет называться Республика Северная Македония.

В обмен на отказ Македонии от старого названия и переименования Афины пообещали снять вето на желание Скопье присоединиться к НАТО и Европейскому Союзу.

В НАТО считают возможным вступление Македонии в альянс весной 2020 года.

Читайте также: "Вопреки протестам и давлению РФ: почему Греция одобрит соглашение с Македонией".