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ЕС призвал к выборам в Венесуэле, иначе "придпримет дальнейшие действия"

Суббота, 26 января 2019, 17:44

Европейский союз призывает как можно быстрее провести досрочные выборы в Венесуэле, в ином случае намерен признать лидера оппозиции в качестве руководителя страны.

Об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.

"ЕС настоятельно призывает к срочному проведению свободных, прозрачных и заслуживающих доверия президентских выборов в соответствии с международными демократическими стандартами и конституционным порядком Венесуэлы", - говорится в заявлении.

"В отсутствие объявления об организации новых выборов с необходимыми гарантиями в течение следующих дней ЕС предпримет дальнейшие действия, в том числе по вопросу признания руководства страны в соответствии со статьей 233 венесуэльской конституции", - отметила Могерини.

В ЕС вновь заявили о своей полной поддержке Национального собрания, лидер которого Хуан Гуайдо объявил себя временным главой государства.

"Мы подтверждаем нашу глубокую веру в то, что мирное и всеобъемлющее демократическое решение является единственным устойчивым выходом из нынешнего политического тупика и спровоцированного им серьезного социального кризиса", - отметили в Брюсселе.

Напомним, Германия и Испания дали президенту Николасу Мадуро 8 дней на объявление выборов в Венесуэле.

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