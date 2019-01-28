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Премьер Венгрии отказался вести жесткую линию против РФ по требованию США - СМИ

Понедельник, 28 января 2019, 08:10

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил американским дипломатам, что его страна стремится вести такую ​​же нейтральную политику, как и Австрия, когда Вашингтон потребовал от Будапешта более жесткой линии в отношении России и Китая.

Об этом пишет издание The Wall Street Journal.                                                                  

Помощник премьера Орбана заявил, что Будапешт стремится оставаться ответственным членом НАТО и ценит безопасность, которую Будапешту гарантирует Альянс. Однако высокопоставленный венгерский чиновник заявил, что Орбан категорически против давления США, направленного на то, чтобы Венгрия проводила политику сдерживания влияния Москвы и Пекина в Европе.

По данным издания, такие заявления венгерский премьер озвучил послу США в Будапеште во время встречи в декабре прошлого года.

Издание отмечает, что в последние недели США стремятся сплотить соратников по НАТО для противодействия потенциальному кибершпионажу со стороны Китая, а также в течение многих месяцев поощряют НАТО к усилению поддержки Украины на фоне ее конфронтации с Россией.

"Господин Орбан отказался от действий в обоих направлениях. Как и другие европейские лидеры, он пригласил Китай инвестировать в интернет-инфраструктуру его страны. Он также блокирует проведение встреч с Украиной в НАТО на министерском уровне, поскольку, как говорит его правительство, он хочет, чтобы в украинских школах было больше уроков на венгерском для венгроязычного меньшинства Украины", - говорится в публикации.

"Дело в том, что Орбан хочет вести бизнес с Россией", - сказал изданию высокопоставленный венгерский чиновник.

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Венгрия Орбан США
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