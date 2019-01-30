Польская оппозиция обратилась в прокуратуру из-за "пленок Качиньского"

Польская оппозиционная партия "Гражданская платформа" подала в прокуратуру заявление, что подозревает голову правящей партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского в совершении преступления.

Об этом сообщает Onet.pl.

"Как мы и обещали, мы сообщаем о возможном преступлении Ярослава Качиньского в связи с записями, которые были опубликованы Gazeta Wyborcza", - заявили оппозиционные депутаты на пресс-конференции.

Депутаты призвали Ярослава Качиньского раскрыть все активы и заявили, что ведение им бизнеса незаконно.

Лидер польской оппозиционной партии Nowoczesna ("Современная") Рышард Петру ранее подал заявление подал заявление в прокуратуру по делу так называемых "пленок Качиньского"

Как сообщалось, польское издание Gazeta Wyborcza получило записи тайных переговоров лидера партии власти "Право и справедливость" Ярослава Качиньского с австрийским бизнесменом Геральдом Биргфеллнером, из которых стало известно о планах Качиньского построить две высотки в центре Варшавы.

В двух башнях-близнецах (которые должны были назвать по именам братьев Качиньских) высотой 190 метров должны были разместиться квартиры, отель и резиденция фонда Института имени Леха Качиньского.

Инвестиции проекта должна была приготовить фирма Биргфеллнера. Запись переговоров свидетельствует, что его компания выполнила работы, однако "Srebrna" отказалась их оплатить. В разговоре Качиньский объясняет Биргфеллнеру, что проект пришлось остановить из-за отсутствия согласия местных властей Варшавы и большой заинтересованности СМИ в этом вопросе.