Украина проинформировала ЕС о критическом состоянии Павла Гриба

Украина сообщила партнерам по ЕС о критическом состоянии здоровья политзаключенного Павла Гриба.

Об этом в Twitter сообщил посол Украины при ЕС Николай Точицкий в среду вечером.

"Призываем ЕС усилить давление на РФ с тем, чтобы немедленно предоставить Павлу необходимую медицинскую помощь. Только решительными совместными усилиями сможем спасти его", - отметил дипломат.

Поінформували партнерів в ЄС щодо критичного стану Павла #Гриб'а. Закликаємо ЄС посилити тиск на РФ з тим, щоб негайно надати Павлу необхідну медичну допомогу. Тільки рішучими спільними зусиллями зможемо врятувати його. — Mykola Tochytskyi (@tochytskyi) 30 січня 2019 р.

Напомним, отец Павла Игорь Гриб сообщал, что состояние здоровья политзаключенного Гриба ухудшается, о чем свидетельствуют результаты обследования, и Павел практически потерял зрение.

Позже в комментарии "Настоящее Время" отец политзаключенного заявил, что Павел умрет, если ему срочно не сделать операцию

18 января суд в Ростове-на-Дону проигнорировал заявление Гриба о плохом самочувствии и не перенес заседание, как просил украинец.

Павла Гриба похитили россияне 24 августа 2017 года на территории Беларуси. По версии обвинения, Гриб под давлением Стефана Капиноса склонял русский школьницу Татьяну Ершову из Сочи изготовить и подорвать взрывчатку.