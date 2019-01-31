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Додон: РФ отменила запрет на экспорт товаров из Молдовы через Украину

Четверг, 31 января 2019, 11:29

Президент Молдовы Игорь Додон после встречи в Москве с президентом России Владимиром Путиным заявил, что все молдавские товары можно будет беспрепятственно экспортировать в РФ через территорию Украины.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Договоренность с Владимиром Путиным - по просьбе президента Молдовы все молдавские товары с сегодняшнего дня могут быть экспортированы на российский рынок транзитом через Украину", - написал Додон в среду вечером.

Отметим, что на сайте российского правительства нет постановления о разрешении на возобновление экспорта молдавских товаров.

29 декабря 2018 года премьер РФ Дмитрий Медведев подписал постановление российского правительства, которое ввело запрет на ввоз в Россию "товаров, страной происхождения или страной отправления которых является Украина или перемещаемых через территорию Украины".

Запрет вступил в силу в тот же день. В перечень запрещенных товаров вошли продукты питания, консервированная сельхозпродукция, промышленные товары, электрооборудование, алкоголь и тому подобное.

В Министерстве экономики Молдовы тогда заявляли, что российские санкции создали риск "для некоторых групп молдавских товаров, таких как винодельческая и консервная продукция, кондитерские изделия, потому что теперь их нужно ввозить в Россию в обход Украины, что существенно увеличивает транспортные расходы".

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Молдова Торговля
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