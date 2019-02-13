В Болгарии обнаружили схему вывода денег из Венесуэлы

Государственное агентство по вопросам национальной безопасности Болгарии проверяет один из банков, через который незаконно могли выводить средства из Венесуэлы.

Об этом сообщает Болгарское национальное телевидение.

Главный прокурор Болгарии Сотир Цацаров сообщил, что речь идет о переводе средств, принадлежащих венесуэльской нефтяной госкомпании PDVSA на банковские счета в Болгарии.

В рамках созданной схемы деньги проходили через трастовый счет в болгарском банке и потом переводились третьим лицам.

Цацаров заявил, что сигнал о подозрительных транзакцияхбыл получен через дипломатические и операционные каналы от США. Он не назвал суммы, которые были переведены в болгарский банк.

"После детализации этой информации был определен банк, идентифицировано лицо, которое было владельцем этих счетов, и сами счета. На эти счета фактически произведены переводы государственной нефтяной компании Венесуэлы, после чего были проведены другие переводы, в результате чего часть средств была выведена и передана на банковские счета в других странах", - сказал Цацаров.

Также сообщается, что владелец счетов является гражданином Болгарии, но в настоящее время он находится за пределами страны.

Несколько дней назад депутат Венесуэлы от оппозиции Карлос Папарони заявил, что Болгария является частью схемы вывода государственных денег из страны.