Лавров в Мюнхене снова обвинил Украину в "керченских провокациях"

Глава МИД РФ Сергеей Лавров использовал площадку Мюнхенской конференции по вопросам безопасности для того, чтобы в очередной раз обвинить Украину в "провокациях" у Керченского пролива.

Об этом он заявил во время дискуссии в рамках конференции в субботу, сообщает "Европейская правда".

"Если вы вспомните инцидент с украинскими военными кораблями, это была провокация. Порошенко она была необходима для своих собственных целей, чтобы запустить свою собственную президентскую кампанию должным образом", - заявил российский министр иностранных дел.

Он отметил, что в сентябре прошлого года два "гражданские украинские суда" прошли через Керченский пролив в Азовское море "без проблем, потому что они выполняли инструкции по безопасности". "Но в ноябре они решили устроить скандал и они его устроили", - сказал Лавров.

Отдельно он отметил, что Россия не имеет ничего против европейских региональных иницатив и со своей стороны призывает Брюссель "уважать" региональные инициативы, действующие в Черноморском регионе.

25 ноября 2018 года в Черном море пограничные катера ФСБ РФ таранили и вели огонь на поражение по корабельной группе ВМС Украины.

Россияне захватили 2 украинских катера, 1 буксир и взяли в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из украинских моряков получили ранения.

Нападение произошло в нейтральных водах, Украина привела доказательства.

Но всех задержанных моряков и 2 сотрудников СБУ, которые были на борту, арестовали на 2 месяца по обвинению в "нарушении границы" РФ.

Президент Украины Петр Порошенко из-за этого акта агрессии России ввел военное положение с 26 ноября по 26 декабря – на основании решения СНБО и с разрешения Верховной Рады. Военное положение распространялось на 10 областей Украины.