В Черногории тысячи протестующих требовали отставки правительства

Несколько тысяч человек вышли на протест в субботу в Черногории, чтобы требовать отставки правительства президента Мило Джукановича в связи с обвинениями в коррупции.

Об этом пишет AP.

Толпа прошла через столицу Подгорицу, скандируя "Мило вор" и "Мы хотим справедливости". Люди также несли флаги с надписью "Долой преступления" или "Восстание".

Протест под названием "Сопротивление" был организован после того, как бывший ключевой союзник Джукановича обвинил президента и его правящую Демократическую партию социалистов в непрозрачных финансовых операциях и коррупции высокого уровня.

Джуканович опроверг эти утверждения, и власти обвинили бывшего банкира Душко Кнежевича в отмывании денег и мошенничестве. Кнежевич бежал из страны, обещая раскрыть более подробную информацию о предполагаемой неправомерном поведении правительства.

Джуканович и его партия правят Черногорией практически непрерывно в течение трех десятилетий. Черногория стремится присоединиться к Европейскому союзу.

Президент Черногории заявляет, что не собирается уходить в отставку.